"Dürüstlük ve güven olmadan asla"

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Doğa Koleji Kurumsal İletişim Koordinatörü Esra Çabukcan, mesleğine aşık bir kadın. Başarısının ardında yatan şeyin kesinlikle bu mutluluk olduğunu söylüyor. Onu daha yakından tanımak istedik; anlattı!

Yazı: Gülru İncu



Pırıl pırıl bir gün kuş cıvıltıları, oradan oraya koşuşturan tavuklar, dertsiz tasasız ortalarda gezinen tavus kuşları arasında içeriye girdiğimiz Beykoz Doğa Koleji, gerçekten de orada çalışanlara rahatça kıskançlık dolu gözlerle bakacağınız bir cennet köşesi. Doğa Koleji Kurumsal İletişim Koordinatörü Esra Çabukcan, sadece orada üretilen peynirler, köy ekmeği, tereyağı, reçeller, domates ve salatalıklarla tadına doyulmaz bir kahvaltıyla karşılıyor bizi. Biz tam kahvaltı ederken tavuğun biri masaya atladığı gibi koca bir dilim ekmeği kapıp ışık hızında uzaklaşırken şaşkın gözlerle onu izlediğimizin farkında değil. İşte böyle bir ortamda röportaja konsantre olmak hayli zorluyor doğal olarak. Esra Çabukcan’ın Doğa Koleji ile yollarının kesişmesi aslında tamamen farklı bir nedenle gerçekleşmiş. Marmara Üniversitesi Görsel Sanatlar Resim Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Doğa Koleji’nde resim öğretmeni olarak işe başlamış. Bir sene içerisinde de kurumsal iletişim bölümünü kurmuş. Şu an eğitim sektörünün liderlerinden biri olan Doğa Koleji’nin yeni kurulduğu günlerden bahsediyoruz. Küçük bir çocukken ressam olma hayalleri kuran Çabukcan, bugün bir yandan resim yaparak eski hayalini gerçekleştiriyor, bir yandan da fotoğraf çekiyor ve kendini bu alanlarda tatmin edecek pek çok yaratıcı iş yaptığını söylüyor. En büyük tutkularından biri de oğlu Bora ile beraber resim yapmak.



Profesyonelliğin sırrı güçlü olmak

Doğa Koleji’nin kuruluş aşamasından bu yana içinde olduğu için şu an iş hayatından çok mutlu. “Burada çok özgürüm ve adeta kendimi buluyorum. Yapmak istediğim projeleri gerçekleştiriyorum dolayısıyla kariyer hedefi olarak farklı bir alanda çalışmayı düşünmüyorum” diyor. Bundan sonraki hedefi ise kurumsal marka yönetimini devam ettirirken markayı dünya sektöründe de lider hale getirmek. İşine çok bağlı bir kadın Esra Çabukcan, ona göre profesyonelliğin sırrı yaptığımız işte mutlu olmakta gizli. Sürekli bir şeyler üreterek kendini yenileyebildiği için bu mutluluğu işine de başarı olarak yansıyor doğal olarak.



