Ona göre başarının sırrı; çalışkanlık, merak ve tutku!
Çocukken hangi meslek vardı
hayallerinizde?
Ressam olmak. Sonra da doktor ve en son
genetik mühendisliği... Farklı yaşlarda farklı
hayallerim oldu.
İş hayatına nasıl başladınız?
Farklı bankalarda stajyer olarak iş hayatına
adım attım. Bu sektörün bana pek uygun
olmadığını, beni en çok tatmin edecek
işin marka yönetimi olduğunu, Fransa’da,
Gillette’de geçirdiğim dönemde anladım. Ve
gerçek anlamda iş hayatıma, 14 sene önce
hala bugün de çalıştığım L’Oréal’de ürün
sorumlusu olarak başladım. İlk işe girdiğim
dönemde birkaç ay boyunca, satış temsilcisi
olarak, bakkal, market gezerek şampuan, saç
jölesi ve saç boyası sattım.
Peki liderliğe geçiş süreciniz nasıl oldu?
İlk işe girdiğim andan itibaren uluslararası
bir kariyer istediğimi ifade ettim. Türkiye’de
Maybelline markasının lansmanını
gerçekleştirdikten sonra, bana şirketin genel
merkezi Paris’te bir görev teklif edildi. Bu
görevde, pek çok ülkeden seçilmiş kişilerle,
tüm dünya için L’Oréal Paris markasının
ürünlerinin geliştirilmesi sorumluluğunu
aldım. Sonra İngiltere, Almanya, İtalya,
İspanya gibi Avrupa ülkelerinin bağlı
bulunduğu bölgede pazarlama direktörü
olarak görev aldım. Burada pazarlamanın
ötesinde, farklı ülkelerdeki iş yapılarını
yakından gözlemleme ve alınan kararları
etkileme şansım oldu. Aile bağları sebebiyle
bir süre sonra Türkiye özlemim kendini
iyice hissettirdi ve Türkiye’ye dönme
kararı aldım. İlk geldiğim birkaç sene,
L’Oréal lüks bölümünün tüm markalarının
pazarlamasından sorumluydum. Son 2.5
senedir Lancôme marka direktörü olarak
satış ve pazarlamadan sorumluyum.
Kariyerinizde dönüm noktası olarak
gördüğünüz bir olay var mı?
Her bir farklı göreve geçiş anını dönüm
noktası olarak görüyorum. Bu yapılan
işin kalitesinin fark edildiğinin en önemli
göstergesi. Ve bundan da önemlisi,
aynı şirket içinde farklı ülkeler ve şirket
içinde farklı şirket gibi çalışan bölümler
arası geçiş yapabilmek insanın ufkunu
genişlettiği için sıkılmaya fırsat olmuyor!
Kariyerinizle ilgili en çok gurur
duyduğunuz an hangisi?
Uzun süre yurt dışında yaşamış
pek çok kişide olduğu gibi ‘dünya
vatandaşı’ olmanın yanı sıra benim de
oldukça güçlü milliyetçi bir yanım var.
İnsanımızın ve burada çıkartılan işlerin
kalitesinin tüm dünya tarafından takdir
edilmesi beni en çok gururlandıran
olayların başında geliyor.