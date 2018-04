"En büyük motivasyon iş aşkı"

P&G Türkiye Pazarı Direktörü Oya Canbaş, çocukluk hayali olan otelcilikten vazgeçip işletme okumayı seçmiş ve alanında parmakla gösterilen isimlerden biri olmuş. Canbaş, “Profesyonellikte önemli olan, yaptığınız işin sorumluluğunu alıp tutkunuzla fark yaratmak” diyor.

Yazı: Gülru İncu



Babası turizm sektöründe çalıştığı için Güney Afrika’da dünyaya ‘merhaba’ diyen Oya Canbaş, ailesiyle Türkiye’ye döndükten sonra Mersin’e yerleşmiş, Tarsus Amerikan Koleji’ni bitirdikten sonra da İstanbul’a taşınmış. Her baba, kız çocuğu için bir rol modeldir ya, Canbaş da henüz küçük bir kızken babasına olan hayranlığından dolayı tıpkı onun gibi otelci olmak istiyor ve macera dolu bir hayatın hayalini kuruyormuş: “Babam İskoçya’da otelcilik okumuş. Daha sonra da Avrupa’da iş deneyimi kazandıktan sonra Afrika’daki safari otellerinde uzun yıllar çalıştı. Ben de onun gibi bu meslekte ilerlemek istiyordum ama daha sonra asıl hayalimin otelcilik değil yeni yerler keşfedip yeni insanlar tanımak olduğunu anladım.” Ayrıca babasının ona otelciliğin zorluklarını ve tatillerde bile özveriyle çalışması gerektiğini anlatması da, otelcilik hevesinden vazgeçmesinde hayli etkili olmuş.

Canbaş, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra Gillette’te Pazar Araştırma ve Medya Asistanı olarak pazarlama kariyerine başlamış. Üniversitedeki üçüncü yılının sonunda Gillette’te stajyer olarak başladığı iş hayatında ilk olarak pazar araştırma ve medya asistanı olarak görev almış. Daha sonra marka müdürlüğü, ticari pazarlama ve satış müdürlüğü gibi görevler üstlenmiş. Geçtiğimiz 17 senede önce Gillette’te, daha sonra da P&G’de pek çok markadan sorumlu olarak çalışmış. Yaklaşık dört sene P&G’nin Londra ve Moskova ofislerinde görev almış. 2008 yılında ise pazarlama direktörlüğü görevine terfi etmiş. Şu anda P&G Türkiye ve Kafkasya Marka Operasyonlarından Sorumlu Pazarlama Direktörlüğü görevini yürütüyor.



TUTKUNUZLA FARK YARATIN

Genç yaşta yönetici olmasına rağmen yeni bilgiler edinme, öğrenme arzusu hep devam etmiş Oya Canbaş’ın. İleride de öğrenmeye devam edeceği deneyimler edinmek istiyor. Aynı zamanda deneyimlerini içinde yaşadığı topluma daha büyük faydalar sağlayacak sosyal sorumluluk hareketlerini desteklemekte ve onlara yön vermekte kullanmayı arzu ediyor. Peki, dünyaca ünlü büyük markaların Türkiye operasyonlarının takım liderliğini üstlenmek nasıl bir his? Öncelikle Oya Canbaş işine gerçekten aşık bir kadın. İşini çok seviyor ve sevdiği işi yapmanın pozitif etkisini her sabah P&G’ye mutlu bir şekilde gelirken hissettiğini söylüyor. Çok genç, dinamik bir takımla ve iş ortakları olan ajanslarla beraber bir aile gibi yakın ve ortak hedeflere yönelik çalışmak kendisini motive ediyor.

Ofiste daha verimli bir çalışma ortamının yanında daha rahat, takım olarak bir araya gelebilecekleri özel bir kat tasarlanmış. Burada ekip olarak kendilerine ilham vermesi için markalarının geçmişten bugüne yolculuğunu görebilecekleri ufak bir müze bile var. Türkiye’deki tüketicilerin yıllar içinde P&G ürünlerini yaşamlarının ayrılmaz birer parçası haline getirdiğini söyleyen Canbaş, “Bugün Türkiye’de her bir dakikada 500’ü aşkın P&G ürünü tüketiciyle buluşuyor. Bu başarıyı artırmak için ben ve ekip arkadaşlarım büyük bir hevesle çalışıyoruz” diyor. Türkiye’nin pazar büyüklüğü ve gelişme kapasitesi nedeniyle P&G için önemli bölgeler arasında yer aldığını ifade eden Canbaş, P&G’nin en önemli bölgesel yönetim ve üretim merkezlerinden biri olduğunun altını çiziyor. Yaptığınız işi tutkuyla yapmak ve işin sahibi olduğunuzu hissettirmek ise Canbaş’a göre profesyonelliğin en önemli sırrı, projenin büyük ya da küçük olması değil: “Önemli olan yaptığınız işin sorumluluğunu alıp, tutkunuzla fark yaratmak.”