‘Etkin’ yöneticilerin performansı çalışan bağlılığını artırıyor

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‘Harika’ yöneticilerle çalışanların yüzde 92’si kendini görev yaptığı kuruma bağlı hissediyor

Araştırmalar, çalışanların kurumlara hissettikleri bağlılığı etkileyen faktörlerin başında yöneticilik performansının geldiğini ortaya koyuyor. Kurumlardaki çalışan bağlılığını artırmanın anahtarı ise yöneticilerin elinde bulunuyor.

Towers Watson tarafından yapılan araştırmalar, eğer yöneticileri ‘etkin’ değilse çalışanların yüzde 53’ünün kendilerini görev yaptıkları kuruma bağlı hissetmediğini ortaya koyuyor. ‘Harika’ olarak tanımlanan bir yöneticiyle çalışmak ise bağlılık oranını yüzde 92’ye kadar yükseltiyor. Towers Watson’ın özel olarak tasarladığı “Yönetici Gelişim Programı” ile çalışan bağlılığını yükseltmek için yöneticilerin performansını ihtiyaç duyulan kriterler doğrultusunda geliştirmek ve bu paralelde şirket içi verimliliği artırmak mümkün.

Dünyanın en büyük danışmanlık şirketlerinden Towers Watson tarafından yapılan araştırmalar ve müşteri deneyimleri, birtakım yönetsel yetkinliklerin çalışanların şirkete bağlılıkları konusunda kritik bir öneme sahip olduğunu ve çalışan verimliliğini doğrudan etkilediğini ortaya koyuyor. Dünya genelindeki toplam işgücünün yüzde 43’ü işine bağlılığını yitirdiğini söylerken, sadece yüzde 35’i kendisini çalıştığı kuruma bağlı hissettiğini ifade ediyor. Benzer bir şekilde hızlı büyüyen pazarlarda işverenlerin yüzde 84’ü uygun yeteneği şirkete çekmek anlamında sıkıntı yaşadığını, yüzde 75’i ise yeteneği elde tutmakta zorlandığını ifade ediyor.