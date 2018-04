Bazıları hep yenilik peşinde. Bayer Tüketici Sağlığı Divizyonu’nda dermatolojik reçetesiz ürünlerden sorumlu Nur Kaya da mesleğinde yenilikleri denemeyi seviyor ve risk almaktan korkmuyor. Genç yaşta edindiği başarısının sırrı ise hata yapmaktan asla korkmamak.

Yazı: Gülru İncuFotoğraf: Nurdan UstaBayer Tüketici Sağlığı Divizyonu’nda dermatolojik reçetesiz ürünlerden sorumlu Nur Kaya ile yapacağımız röportaj için Karaköy’de buluştuk. Buram buram deniz kokusu, işine koşturan insanlar, tarihi yarımadaya hayran hayran bakıp fotoğraf çeken turistler, balıkçılar ve kediler arasında yürüyoruz. Hedefimiz Kamondo Merdivenleri… Bankalar Caddesi’nin üzerinde yer alan bu merdivenler ilginç şekli ve konumuyla belki de İstanbul’un en ilginç merdivenleri. Her iki taraftan da girişi olan ve 1860’larda dönemin banker ailelerinden Kamonda’lardan Abraham Salomon Kamondo tarafından yapılan bu merdivenler, İtalyan tarihine meraklı olan Nur Kaya’nın favorileri arasında. ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Sabancı Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan Nur Kaya, 2006 yılından beri pazarlama dünyasında. İş hayatına Kraft Foods, şimdiki adıyla Mondelez’de başlamış. 4.5 yıllık gıda serüveninden sonra, L’Oreal Aktif Kozmetik’te Vichy markasından sorumlu olarak 2.5 sene çalışmış. Son iki senedir de Bayer Tüketici Sağlığı Divizyonu’nda dermatolojik reçetesiz ürünlerden, başta Bepanthol olmak üzere Priorin ve Coppertone markalarından sorumlu. Uzun vadede kariyer planlarının neler olduğunu sorduğumuzda, “Hayat çok değişken, o yüzden uzun vadeli planlar yapmaktansa bir sonraki adıma odaklanmayı tercih ediyorum ve her zaman bulunduğum pozisyonda daha fazlasını yapmaya çalışıyorum” diyor. Amacı; işinde farklı şeyler denemek. Ona göre profesyonelliğin en önemli sırrı risk almak, hata yapmaktan korkmamak, sorumluluk almak. Beraber çalıştığı insanların mutlaka risk almalarını ve yenilikçi davranmalarını istiyor. İş hayatında hata yapmaktan korkmamak gerektiğinin altını çiziyor. “Yaptığınız işin iyisiyle kötüsüyle arkasında durmak, başarının da tadını çıkarmak için kaçınılmaz. İş hayatında politik olmak çok önemli belki ama mutlaka dik durmalı ve kendinize karşı dürüst olmalısınız.”Nur Kaya’nın hayat felsefesi daima iyiye odaklanmak üzerine kurulu. İş hayatında çok yapamasa da özel hayatında olayların hep iyi yanını görmeye çalıştığını söylüyor. Negatif enerji yayan insanları mutlaka hayatından çıkardığını da vurguluyor. Peki Nur Kaya, iş temposundan vakit bulduğu zamanları nasıl geçiriyor? Üniversite yıllarından bu yana en büyük ilgi alanlarından biri ekonomi olmuş, hatta bu alanda yüksek lisans yapmak istediğini sözlerine ekliyor. Son zamanlarda üzerinde çok vakit geçirdiği konulardan biri de Rönesans sonrası İtalyan tarihi. “Örneğin Venedik her gittiğimde büyülendiğim, heyecanlandığım ve muhteşemliği karşısında hayrete düştüğüm bir şehir. Çok romantik ve bir o kadar da dramatik. Sanki bir film seti gibi” diyor.“Siyah, lacivert ve gri favori renklerim. Beyaz gömlek, V yaka trikolar ve mini etekleri çok kullanırım. Çizgili trikolara bayılıyorum. Daha çok yıllarca kullanabileceğim klasik parçaları tercih ediyorum. Son dönemde Pierre Hardy ve Sergio Rossi marka ayakkabılar ile Mulberry ve Misela’nın çanta modellerini çok beğeniyorum. Günlük kıyafetlerimde ise Zara ve COS’u tercih ediyorum. Topuklu ayakkabılar ise vazgeçilmezim.”