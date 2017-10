Hiçbir şeyi kafasına çok fazla takmaması gerektiğine inanıyor. Giden zamanın bir daha asla geri gelmeyeceğini öğrenmiş. Oleg Cassini Pazarlama Müdürü Merve Giray, hayat felsefesini kendini mutlu eden ve ruhunu besleyen şeylerin peşinden gitme üzerine kurmuş.

ÜNİVERSİTEYİ BİTİRDİKTEN SONRA NE YAPIP NE YAPMAYACAĞI İKİLEMİNE DÜŞMEDEN İŞ HAYATINA KISA YOLDAN ATILMAYI BAŞARANLARDAN BİR O Yeditepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü’ndeki lisans eğitiminin ardından yüksek lisans yapmak için Milano’ya giden Oleg Cassini Pazarlama Müdürü Merve Giray, 2010 yılında Türkiye’ye döndükten sonra bir PR ajansında çalışmaya başlamış. Ajansta görev almanın en güzel yanının birçok kurumsal firmayla beraber çalışmak olduğunu söylüyor. Giray, aldığı kararlarda mantığı kadar duygularının da sesini dinleyen kadınlardan. “Mesleğiniz ruhen de tatmin etmeli” derken, ne yaparsanız yapın, hangi mesleği seçerseniz seçin yaptığınız işi gönülden sahiplenmenin ve sorumluluk almanın insanı başarıya götüren en önemli anahtar olduğunu belirtiyor. Hayat felsefesini kendini mutlu eden ve ruhunu da besleyen şeylerin peşinden gitme üzerine kurmuş.







SPORA DA VARIM YEMEYE DE

Bugüne kadar çeşitli spor dallarıyla uğraşmasına rağmen altı ay önce bir arkadaşının ısrarıyla başladığı crossfit Giray için gerçek bir tutku halini almış. Spora düşkün olduğu kadar yemek yemeyi de çok sevdiğini söylüyor. “Farklı lezzetleri denemek benim için hobi. Sevdiğim insanlarla seyahat ederken, yeni kültürler keşfederken güzel lezzetleri tatmak ve sporu da bir noktada bu kombinasyonun içine dahil etmek benim için tarif edilemez bir deneyim oluyor.” Tıpkı spor ve yemek gibi tatil de vazgeçilmez hobileri arasında. Fırsat buldukça farklı destinasyonları keşfetmenin önceliği olduğunu söylüyor. Marmaris ile Milano’nun hayatında önemli bir yeri olduğunu da belirtmeden geçmiyor.







MODA HEM İŞİM HEM İLGİ ALANIM

Küçük bir kızken okuldan arta kalan zamanını babaannesinin Nişantaşı’ndaki modaevinde geçirir ve ileride tıpkı onun gibi bir tasarımcı olmak istermiş Merve Giray. Bugün her ne kadar çocukluğunda hayalini kurduğu mesleği yapmasa da moda ile ilişkisini sürdürüyor. “Moda dünyası ile çok küçük yaşta tanıştım. Bir şekilde hep bu dünya ile bağlantıda kaldım ve şimdi de hem iş hem de özel hayatımda modayla yakından ilgileniyorum. Sadece modacıları değil, moda dünyasında olan biten tüm gelişmeleri takip etmeye çalışıyorum” diyor. Yeni favorisi ise Dior’a getirdiği yeni solukla Maria Grazia Chiuri. Vetements markasının farklı markalarla yaptığı iş birlikleri sonucu çıkan parçaları yakından takip ediyor. Gardırobunun siyah ağırlıklı olduğunu hatta siyaha takıntılı olduğunu söylüyor. Jean’ler, biker ceketler, sneaker’lar, basic tişörtler ve bol gömlekler gardırobunun vazgeçilmezleri arasında.







VAZGEÇİLMEZ 10'U

1. Aile. Koşulsuz sevilmek vazgeçilemez.

2. Dostlar. Tek çocuk olanların kardeşleri dostlarıdır. Dostlarım da ailem gibi.

3. İş. Çalışmanın iyi geldiği insanlardan olduğumu düşünüyorum.

4. Başarı. Bu hayattaki en önemli motivasyon kaynağı.

5. Yemek. Lezzetli bir şeyler yediğimde çok mutlu olabiliyorum. Beni bu kadar kolay mutlu edebilen bir şeyden vazgeçmek istemem.

6. Spor. Her crossfit antrenmanından sonra kendimi yenilenmiş, arınmış ve tamamen enerjik hissediyorum.

7. Kahkaha atmak. Sevdiğiniz biriyle karşılıklı kahkaha atmak gibi bir terapi yok.

8. Kahve. Laktozsuz latte.

9. Seyahat. ‘Dünya bir kitaptır, seyahat etmeyenler sadece bir sayfasını okur’ demiş St. Augustine.

10. Müzik. Çünkü ruhun gıdasıdır.







ÖNCE CİLT TEMİZLİĞİ!

Cilt bakımında genelde Fransız markalarını tercih ediyorum ve cilt temizliğinin cilt bakımının en önemli adımı olduğuna inanıyorum. Darphin Vital Protection SPF 50 Güneş Kremi, Lierac Foaming Cleansing Temizleme Jeli ile Soap and Glory markasının The Fab Pore maskesi favorilerim arasında.





HAFİF MAKYAJ YETERLİ

Maskara benim olmazsa olmazım. Chanel Le Volume maskara favorim olsa da H&M’in Best Curlfriend maskarasından da şaşırtıcı derecede memnun kaldım. Onun dışında makyaj bazı ve biraz allık benim için yeterli. Escentric Molecules, çok severek kullandığım bir parfüm. Baz olarak Dior Perfect Skin Cushion ve Estee Lauder Double Wear All Day Glow BB Krem’i kullanıyorum.