Güç ve Mutluluk Onlarla!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Onlar Türkiye'nin mutlu ve güçlü kadınları... Gülben Ergen, Nilgün Belgün, Ayşe Arman, Filiz Akın, Tuvana Büyükçınar, Gülden Berkman, Bade İşcil ve Nazlı Öztarhan!

Prodüksiyon ve röportaj: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Mehmet Turgut

Moda Editörleri: Cristina Cosentino, İrem Akalın

Saç: Nuri Şekerci

Makyaj: Rıfat Yüzüak





Gülben Ergen

Şarkıcı, Oyuncu

“Gücü mutluluk için harcarım!”

Hayatta mutluluğun reçetesi olur mu bilmiyorum ama insan kendini seviyor ve sayıyorsa mutluluğa daha yakın oluyor. Çünkü kadın kendi değerini bilirse karşısındakiler onun değerini ancak o zaman anlamaya başlıyor. Önce kendi gücümüzün farkına varmamız lazım. Benim hayattaki güçlü kadın profilim cumhuriyet kadınıdır. Atatürk ilkelerine bağlı, laik, inançlı, çalışan, üreten, ayaklarının üzerinde durabilen, vatana faydalı, kendiyle barışık evlatlar yetiştirebilen, aklını fiziğinin önüne alabilen, fırsat gelmesini değil, fırsat yaratmasını bilen kadın güçlüdür... Bu anlamdaki idolüm de Türkan Saylan… Ama şunu da unutmamak lazım; mutluluk gücü peşinden getirebilir ama güç, peşinden mutluluğu getirir mi bilinmez... Hassas bir denge bu. Biri olmadan diğeri olur mu herkesin kişisel özellikleri ve yaşam felsefeleri ile belirlenebilir. Ben gücü harcarım mutluluk için hem de hiç düşünmeden, ama mutluluğu asla harcamam güç için... Gücü elbet yakalarım ama mutluluğu ıskalamak istemem. Hayatımdaki en mutlu anım ise oğullarımı göğsüme alıp, yüzlerini gördüğüm zamanlar. Bundan sonra ne yaşarım da o kadar mutlu olurum bilinmez… Ama elbette başka mutluluk sebeplerim de var. Mesela ‘Çocuklar Gülsün Diye’ açtığımız her anaokulu bana farklı mutluluklar yaşatıyor, gülümsetiyor. Ha bir de Cem Yılmaz’a, anneme ve doğal gelişen olaylara çok gülerim!

