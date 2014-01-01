Hangi meslek ne kadar kazandırıyor?

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Yönetici bazında en yüksek gelire sahip olanlar satışçılar, en düşük gelire sahip olanlarsa muhasebeciler...

İşe alım ve insan kaynakları alanında hizmet veren Randstad tarafından Türkiye’de yapılan araştırma kapsamında Ücret, Ek Yardımlar & İş yeri Eğilimleri 2014-2015 Yıllık Araştırma Raporu yayınlandı. Rapora göre satış alanında çalışan yöneticiler yüksek yıllık gelire sahipken; muhasebe alanında çalışan yöneticiler en düşük ücreti kazanıyor.



2006 yılından beri Türkiye’de üst düzey pozisyonlarda başlangıç seviyesine kadar her seviyede odaklanan işe alım danışmanları hizmet veren ve bu alanda en önemli oyunculardan biri olan Randstad Türkiye, hangi mesleğin ne kadar kazandığını açıklayan çarpıcı bir ücret araştırması yayınladı.



Randstad seçme ve yerleştirme danışmanlarının Aralık 2014’ten Şubat 2015’e kadar tüm Türkiye’de önemli karar mercilerinden 193 insan kaynakları yöneticileri ile yaptıkları görüşmeler sonucunda hazırlanan Ücret, Ek Yardımlar & İşyeri Eğilimleri 2014-2015 raporu, önemli makro-ekonomik gelişmeler, istihdam stratejileri, ödemeler ve ek yardımların yanı sıra iş yeri eğilim ve yenilikleriyle ilgili konuları kapsıyor ve Türkiye’deki şirketlerin profilleri ve çalışanların gelirleriyle ilgili verileri de içeriyor. Rapor değerlendirmesine göre Türkiye’deki şirketlerin %50’si 0 - 50 milyon Euro, %17’si 50 - 500 milyon Euro satış gelirine sahipken sadece %2’si 500 milyon Euro’dan fazla şirket ölçeğine ulaşıyor. Türkiye’deki şirketlerin %59’u 100’den az, %36’sı 101 ile 1000 arasında, %6’sı ise 1000’den fazla çalışana sahip.



Satış ve finans üst düzey yöneticilerinin %90’ının yıllık 246 bin TL ile en yüksek geliri elde ettiğini gösteren araştırmaya göre; muhasebe alanında 204 bin, pazarlama müdürleri 169 bin, bölge satış müdürleri 168 bin, pazarlama/ürün/ticari pazarlama alanında çalışanlar 156 bin, bütçe ve planlama yöneticileri 152 bin, mühendislik müdürü 152 bin, satış analisti 146 bin, marka müdürü 146 bin, ürün müdürü 143 bin TL kazanıyor.



Rapora göre analist, IT destek, mühendis, finans uzmanı, finans memuru ve satış analisti görevinde çalışanların %10’u yıllık 30 bin TL kazanıyor. Onları yıllık 32 bin TL ile maliyet muhasebecisi ve 36 bin TL ile web master ve yöneticiler ile satın almacılar izliyor. (DHA)



