Hayatta hiçbir şey imkansız değil!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Selen Kozmetik Yönetim Kurulu Üyesi ve Marka Müdürü Selen Yorgun’la buluştuk, yaşam felsefesini ve hedeflerini konuştuk. Başarısının sırrını öğrendik. Onun yaşam mottosu; ‘istek ve çabayla hayatta her şey başarılabilir...’

Röportaj: Gülru İncu



Güzel bir eylül sabahı buluştuk Selen Yorgun’la. Tıpkı buluştuğumuz mekan gibi çok renkli, samimi, cıvıl cıvıl, hayat dolu bir kadın. Uzun yıllar voleybol oynadığı için gerçekten fit ve mankenleri aratmayacak bir fiziğe sahip. Kozmetik dünyası onun baba mesleği. Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra, hem ailesinin onun adını verdiği Selen Kozmetik’in distribütörü olduğu Kanada firmasıyla iletişimde olabilmek hem de sertifika programlarına katılmak için üç ay Toronto Üniversitesi’nde pazarlama ve iş yönetimi programlarına katılmış. Aile şirketinde çalışma hayali olmamasına rağmen bir gün “Neden olmasın? Sanırım bunu istiyorum” diyerek Selen Kozmetik’te çalışmaya başlamış. Selen Yorgun’un iş hayatına atılması üniversite yıllarına uzanıyor. Birinci sınıfındayken staj telaşına düşmüş. 2007’de ilk stajını Borusan Holding’de hem yönetici asistanı hem de İK asistanı olarak yapmış. Üniversite döneminde de yurt dışına eğitim danışmanlığı veren bir firmanın üniversite temsilcisi olarak çalışmış. “Profesyonel iş hayatına Inditex Zara grubunda uzun dönem staj ile başladım” diyor. Uluslararası dünyanın en büyük tekstil firmalarından biri olan Inditex’de işe alım ve iş geliştirme departmanında bir seneye yakın çalışmış. Burada birçok marka müdürü ve IK yöneticisi ile çalışma imkanı bulmuş ve öğrendiği disiplin iş hayatında önemli bir rehber olmuş. “En önemlisi ne istediğini bilen ve hedefe odaklı bir ekip olmayı orada öğrendim” diyerek sürdürüyor sözlerini.



“Büyüyünce iş kadını olacağım”

“Küçük bir çocukken hayalinizde yatan meslek neydi?” sorusuna gülerek yanıt veriyor: “Bu aslında biraz komik bir hikaye. Küçükken ‘Büyüyünce iş kadını olacağım, plazada çalışacağım, şık giyineceğim’ derdim. Şimdi İş Kuleleri’nin önünden her geçtiğimde bunu hatırlıyorum; Inditex’deki stajım boyunca orada çalışma fırsatım olmuştu. Bu tamamen bir rastlantı oldu ama çocukluk hayali de olsa hayalimi gerçekleştirmek beni çok motive etti. Sanırım annemin üniversitede akademisyen olması ve her gün şık bir şekilde üniversiteye hazırlanması ‘çalışan kadın’ imajı için bana örnek oldu.” Ailesinin her zaman söylediği “Hayatta hiçbir şey imkansız değildir, yeter ki iste ve çaba göster” ile voleybol oynadığı dönemde antrenörünün duvarında yazan ‘Her başarılı insanın bir planı her başarısız insanın bir mazereti vardır’ sözleri onun için yaşam mottosu olmuş. Seyahat etmek ve yeni yerler keşfetmek en çok keyif aldığı iki şey. “Hayatta öğrendiğim en önemli şey, insanın her zaman güçlü olmak zorunda olduğu... Bu kulağa çok yorucu gelebilir ama kişinin kendine güvenmesi ve inanması kadar da kolay. En kötü günlerinizi geçirirken bile bunun üstesinden gelebilecek gücünüzün olduğuna inanmak ve bunları yaşamanın size getirileri olduğunu görebilmek sizi güçlü kılıyor. Bu güce sahip olmanıza en büyük yardımcı da zaman.”