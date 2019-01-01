Yıldız Asan'ın radyoculuktan pazarlama müdürlüğüne kariyer hikayesi...
Eğitim hayatınız nasıl
başladı?
Lise son sınıfa kadar
Almanya’daydım. Türkiye’ye
geldikten sonra eğitimime Bursa Kız
Lisesi’nde devam ettim. Bitirdikten sonra
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni
kazandım. İngiliz Dili ve eEebiyatı
eğitiminden sonra Bilgi Üniversitesi’nde
reklam ve pazarlama eğitimine devam
ettim.
İş hayatına ne zaman atıldınız?
Üniversitedeyken çalışmaya başladım.
İlk işim İstanbul Havayolları’nda kabin
hostesliğiydi. Daha üniversite bitmeden
United European Havayolları’nda halkla
ilişkiler bölümüne girdim. Daha sonra
dünyanın en büyük basım ve
entertainment şirketlerinden biri olan
Alman Bertelsmann AG Türkiye’den iş
teklifi geldi. Üniversite biter bitmez ‘Junior
Product Manager’ olarak işe başladım.
Kısa bir zamanda ürün müdürü, sonra
pazarlama ve ürün grubundan sorumlu
müdür oldum. Sonra Oyak Bank’a geçtim.
Bu arada radyoculukta da başarılı bir
geçmişiniz var...
Bertelsmann ve Oyak’ta çalışırken, bir
yandan da 10 yıl boyunca sevdiğim,
keyif aldığım bir iş olan radyo DJ’liğini
sürdürdüm. Number One TV’de ‘Virüs’
adında bir programım vardı ve haftanın
3 günü DJ’lik yapıyordum. Radyo
2019’da ‘BMG Rush Hour’ ve ‘Yıldız’la
Cumartesi’, Ankara Capital Radyo’da
‘Hits on the Rise’, bir de Metropol FM’de
‘Gecenin Yıldız’ı’ programlarını yaptım.
Pazarlamada olduğu kadar radyoda da
başarıyı yakalamışımdır.
Bertelsmann’da hangi işlerden
sorumluydunuz?
Whitney Houston, Eros Ramazotti
gibi o dönemin en büyük sanatçılarıyla
birebir çalıştım. Dr. Alban’ın ‘One
Love’ albümünün Türkiye lansmanını
Türkiye’de ben yapmıştım. Sadece
lansman yapmıyorsunuz tabii; o sanatçı
sizin ürününüz. Bütün albüm aşamasından
kapak tasarımına her şeye
karışıyorsunuz, hangi ülkelerde
satacağınızı planlıyorsunuz.
İçlerinde unutamadığınız bir anınız var mı?
Madonna, ‘Girlie Show’ için Türkiye’ye gelmişti.
Birlikte Kapalıçarşı’ya gittik. Hepimizden daha
iyi pazarlık yapıp, inanılmaz düşük fiyatlara güzel
şeyler almıştı. Sonra aldıklarını bavula sığdıramadık
tabii. Kalanları Amerika’ya yollamıştık.
Bir sonraki kariyer adımınız ne oldu?
Finans sektörüne geçtim. Oyak Bank’tan iyi bir
teklif almıştım. Kurumsal iletişimin başında 4-4.5
yıl çalıştım. Sonra Çınar Grubu’na geçtim, İSTA’da
(İstanbul İletişim&Art Akademi) genel müdürlük
yaptım. Şimdi de Media Markt’ta pazarlamanın
başındayım.