"İlham Veren Konuşmalar”

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Bulunduğunuz konumdan mutlu değil misiniz? Daha iyiyi hedefliyor, kendinizi sürekli olarak geliştirmek mi istiyorsunuz? “İlham Veren Konuşmalar” konusunda uzman ve tecrübeli konuşmacılarıyla hayatınıza dokunmaya hazırlanıyor.

Kişilerin bakış açısını değiştirmeyi hedefleyen özel programlar olan “İlham Veren Konuşmalar”, iki saatlik, katılımcı sayısı sınırı olmayan, kurumun istediği yerde gerçekleşebilen interaktif söyleşileri kapsıyor.

DB Positive Yaratıcı Çözümler ve Proje Yönetimi tarafından organize edilen etkinlikte, “Hanfendi Bi’ Bakar Mısınız? Anlatacaklarım Var”dan “Sizin Hiç Maviniz Var Mı?”ya “Çıtır Çıtır Astroloji”den “Ne Haliniz Varsa Gülün”e farklı konu başlıkları katılımcılarına ilham vermeye hazırlanıyor.

“İlham Veren Konuşmalar”ın konuşmacıları katılımcılar tarafından tanınan, hitabet yeteneği kuvvetli, merak uyandıran ve tiyatral yeteneklerini de çalışmalara katarak interaktif söyleşi gerçekleştiren, konusunda uzman ve tecrübeli isimlerden oluşuyor. Bu isimler arasında Mümin Sekman, Tuluhan Tekelioğlu, Hande Kazanova, Özge Uzun, Evren Çolak, Uğur Volkan Uysal, Murat Tavlı, Kutay Ürkmen, Umut Oğuz yer alıyor. Ayrıca her çalışma kurgusu itibari ile çok özel sürprizler içeriyor.

Bu ay içinde İstanbul’da 18 Kasım Çarşamba günü başlayarak, her Çarşamba ve Cuma Urban Station Levent 199’da gerçekleşecek etkinlikler, Aralık ayında yine Urban Station’da İzmir ve Bursa’da devam ediyor ve Ankara’ya yayılıyor. Etkinliklerde “bilmek ile yapabilmek” arasındaki fark ortaya koyuluyor.