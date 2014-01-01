2014 yılında Instagram’daki iş ilanıyla dünyayı kasıp kavuran Hillside, bu yıl projeye Türkiye’yi de dahil etti. Chief Instagram Officer olmak isteyenler için başvurular 11 Mayıs’ta başladı.





Dünyada bir ilke imza atarak, geçtiğimiz yıl Instagram üzerinden verdiği iş ilanıyla sosyal medyayı sallayan Hillside Beach Club, bu yıl projeye Türkiye’yi de dahil ediyor. Geçen yıl, yaratıcı iş ilanına yaklaşık 25 bin başvuru yapılırken, proje “#JobAtHeavenOnEarth @HillsideBeachClub” etiketleriyle 15 milyondan fazla Instagram kullanıcısına ulaşmıştı.Hillside’ın Chief Instagram Officer projesi dünya basının da ilgisini çekti; İngiltere’nin en çok okunan yayınlarından Daily Mail, Amerika’da ABC News ve The Daily Dot’a haber oldu. Bu iş ilanı ayrıca, yaratıcı içeriğiyle, Business 2 Community tarafından 2014 yılının en iyi Instagram projeleri arasında gösterildi.Hillside Beach Club’da Chief Instagram Officer olmak isteyenler, bu yıl 11 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında, 6 Chief Instagram Officer’dan biri olmak için Hillside’ın Instagram’daki iş ilanına başvuruda bulunacaklar. Bu 6 isim, Hillside Beach Club’ın Instagram hesabını, otelde konakladıkları 1 hafta boyunca yönetecekler. Üstelik bu yıl, Türkiye’den de Instagram kullanıcıları bu eğlenceli ve keyifli pozisyon için başvuru yapabilecek. Hillside Beach Club’ın, bu yıl tüm dünyaya açık olan iş ilanının geçtiğimiz yıldan daha da büyük ilgi göreceği, Türkiye’den yüksek sayıda katılımın olacağı öngörülüyor.Instagram kullanıcıları Hillside Beach Club'da “Chief Instagram Officer” olarak 1 hafta geçirmek ve otelde oldukları süre boyunca Hillside Beach Club’ın Instagram hesabını yönetmek için, Instagram’daki iş ilanına başvuruda bulunabiliyorlar. Bu eğlenceli ve keyifli işe başvuruda bulunmak isteyenlerin, Instagram’da “#JobAtHeavenOnEarth @HillsideBeachClub” etiketleriyle fotoğraf paylaşmaları yeterli olacak. Bu fotoğraflar arasından en iyiler seçilerek 6 Chief Instagram Officer belirlenecek.Seçilecek 6 şanslı ismin her biri “Chief Instagram Officer” olarak Hillside Beach Club’da yedi harika gün geçirecek; plajda kokteyliyle keyif yapacak; muhteşem manzaralı özel bir koyda, masmavi denizin tadını çıkaracak ve daha birçok özel anla unutulmayacak bir deneyim yaşayacak. “Chief Instagram Officer”lar, heyecan verici su sporları deneyimlerinden ünü dünyaya yayılan lezzetlere, huzurun ve dinginliğin adresi iki ayrı spa’dan eğlenceli aktivitelere kadar Hillside Beach Club’ın sunduğu tüm olanaklardan yararlanabilecekler.Bu eğlenceli ve keyifli pozisyona seçilecek isimler, belirlenen tarihlerde Hillside Beach Club’da olacak ve o tarihlerde otelin Instagram hesabını yönetecekler. Ayrıca, bulundukları dönem boyunca, Hillside Beach Club misafirlerine Instagram hakkında workshop’lar verecekler. Bu workshop’larda katılımcılarla, filtrelerin nasıl kullanılması gerektiğinden çekim tekniklerine kadar Instagram dünyası hakkında önemli ipuçları paylaşılacak.