İster ilk, ister onuncu iş görüşmeniz olsun, mülakatlar sırasında heyecanlanmanız normal. İşte heyecanınızı bastırmanıza ve olumlu bir etki bırakmanıza yardımcı olacak taktikler…
• Doğal olun.
• Gülümsemeyi unutmayın!
• Ne giydiğiniz önemli! Kıyafetinizin başvurduğunuz görev için uygun olmasına dikkat edin. Çok açık şeyler giymeyin, çok spor da olmayın.
• Ayakkabılarınızın boyalı, kıyafetlerinizin ütülü olmasına özen gösterin.
• Görüşmeden önce dişlerinizi fırçalamayı unutmayın.
• Şirkete girdiğiniz anden itibaren güleryüzlü olun ve beden dilinize dikkat edin.
• El sıkışma tarzınız da önemli. Unutmayın el sıkışınız gevşek olmamalı, kendinden emin durmalı!
• Kendinizi net, kısa ve mantıklı bir şekilde ifade edin.
• Kendinize güvenin.
• Çok hızlı ya da çok yavaş konuşmayın. Ses tonunuza dikkat edin.
• Cep telefonu, sigara paketi, cüzdan, gözlük gibi eşyalarınızı toplantı masasının üzerine koymayın.
• Cep telefonunuzu sessiz konuma almayı unutmayın.