İş görüşmesi sırasında nelere dikkat etmelisiniz?

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İster ilk, ister onuncu iş görüşmeniz olsun, mülakatlar sırasında heyecanlanmanız normal. İşte heyecanınızı bastırmanıza ve olumlu bir etki bırakmanıza yardımcı olacak taktikler…

• Doğal olun.

• Gülümsemeyi unutmayın!

• Ne giydiğiniz önemli! Kıyafetinizin başvurduğunuz görev için uygun olmasına dikkat edin. Çok açık şeyler giymeyin, çok spor da olmayın.

• Ayakkabılarınızın boyalı, kıyafetlerinizin ütülü olmasına özen gösterin.

• Görüşmeden önce dişlerinizi fırçalamayı unutmayın.

• Şirkete girdiğiniz anden itibaren güleryüzlü olun ve beden dilinize dikkat edin.

• El sıkışma tarzınız da önemli. Unutmayın el sıkışınız gevşek olmamalı, kendinden emin durmalı!

• Kendinizi net, kısa ve mantıklı bir şekilde ifade edin.

• Kendinize güvenin.

• Çok hızlı ya da çok yavaş konuşmayın. Ses tonunuza dikkat edin.

• Cep telefonu, sigara paketi, cüzdan, gözlük gibi eşyalarınızı toplantı masasının üzerine koymayın.

• Cep telefonunuzu sessiz konuma almayı unutmayın.