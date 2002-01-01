“İşini tutkuyla yönet”

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17 yıllık iş hayatının son 10 yılını İstanbul’da beş yıldızlı otellerde iletişim ve pazarlama alanında çalışarak geçiren The Ritz-Carlton, Istanbul Halkla İlişkiler Direktörü Yasemin Uygurmen, hayat felsefesini “Saygı ve sevgi çerçevesinde yaptıklarım ve yapacaklarımla iz bırakmak” şeklinde özetliyor.

Yazı: Gülru İncu



Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra iş hayatına SwIssotel The Bosphorus’un satış pazarlama departmanında asistan olarak başlamış. 2002-2007 yılları arasında Çırağan Palace Hotel Kempinski’de Pazarlama, Halkla İlişkiler Bölümü’nde çalıştıktan sonra kısa bir dönem Misafir İlişkileri Müdürü, 2008-2010 yılları arasında da The Sofa Hotel’de Halkla İlişkiler Müdürü olarak çalışmış. Çağdaş sanatla tanışması da bu döneme denk geliyor. Otelin ‘Art Niyetli Partiler’ adlı sanat konseptli partilerini hayata geçirmiş. Kısa bir dönem freelance olarak çağdaş sanat galerilerinde sergi açılışları organize etmiş. 2010 yılından beri de şu anki görevini sürdürüyor.



İŞİN SIRRI ÖNGÖRÜLÜ OLMAK

Turizm ve otelcilik, Uygurmen’in çocukluk hayali dersek yalan olmaz. “Otel ortamlarını çocukluğumdan beri severim. Henüz ortaokuldayken kuzenimi Antalya’da beş yıldızlı bir otelde çalışırken görüp, iş kadını olarak duruşundan etkilenmiştim. Rol model olarak hep kendisini örnek aldım” diyen Uygurmen, turizm eğitimiyle destekleyerek bu hayalini gerçekleştirdiği için işini severek yaptığını söylüyor. Aldığı eğitimler ve sosyal ilişkiler kurabilme yeteneği ile işini sahiplenerek çalışması, mesleğinde ilerlemesini sağlamış. Ona göre profesyonelliğin sırrı; öngörülü olabilmek, doğru kararlar alıp, işini tutkuyla yönetebilmek.



