Hava taşımacılığı sektöründe bu dönemde kabin memurluğu en çok elemanın arandığı pozisyonlar arasında.





Her yıl binlerce kişinin başvurduğu kabin memurluğu pozisyonu için İngilizce bilmenin yanı sıra özel hat uçuşlarında çalışacak adayların o bölgenin dilini bilmesi de istenebiliyor.Her yıl binlerce kişinin başvuru yaptığı kabin memurluğu için havayolu şirketleri bu dönemde eleman alımı yapıyor. Kabin memurluğu, Yenibiris.com’daki hava taşımacılığı sektörü ilanlarında en çok aranan pozisyonlar arasında yer alıyor.Kabin memuru pozisyonuna başvuranlarda öncelikle İngilizce bilme şartı aranıyor. Havayolu şirketinin belirli bir hattı için çalışacak olanlar da söz konusu bölgenin dilini bilmesi de istenebiliyor. Havayolu şirketleri ayrıca, uçuşa engel bir sağlık sorununun olmadığını gösteren sağlık raporu talep ediyor.Çoğu havayolu şirketi, kabin memuru alımlarında 18-25 yaş arasını tercih ediyor. Düzgün fiziki görünüşün yanı sıra uygun boy-kilo oranı ile kadınlarda en az 1.60, erkeklerde 1.70 cm. boy şartı aranıyor. Vücudun görünen yerinde dövme, piercing, aşırı abartılı saç şekli ve rengi aday için dezavantaj olabiliyor. Adaylar, İngilizce mülakat, genel kültür sınavı, kişilik envanteri gibi çeşitli aşamalardan geçiriliyor.Bir havayolu şirketinde çalışmak ancak göklerde olmak istemiyorsanız, çalışabileceğiniz başka meslekler de var.Yenibiris.com verilerine göre, hava taşımacılığı sektöründe son 3 ayda en çok Operasyon, Hava, Satış-Pazarlama, Bilgi Teknolojileri, Lojistik-Malzeme Yönetimi, Mali İşler-Finansman, Nakliyat, İthalat-İhracat-Dış Ticaret, Kalite Kontrol-Güvence, Müşteri İlişkileri-CRM bölümlerine personel aranıyor.Bazı kurumların istihdam planları ve mülakat aşamaları ise şöyle...136 ülkeden kabin görevlisinin görev yaptığı Emirates bünyesinde, nisan itibariyle 17.962 kabin görevlisi bulunuyor. Şirkette 115 Türk kabin memuru var. Emirates Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Genel Müdürü Bahar Birinci, istihdam planıyla ilgili olarak şu bilgiyi veriyor: “Yeni açılan destinasyonlar ve artan seferlerimizle dünyanın en hızlı büyüyen havayolu şirketlerinden biriyiz. Kabin ekibimiz de doğru orantılı olarak büyüdüğü için kabin ekibi alımları konusunda herhangi bir sayı veremiyoruz. Bu pozisyon için ayda ortalama 15,000 başvuru geliyor.”Emirates’te işe alım süreci şöyle işliyor: Mülakatlar için Dubai’den işe alım uzmanları dünya genelinde şehir şehir gezerek uygun adayların CV’lerini topluyor ve kendileriyle görüşmeler yapıyor. Türkiye’de genellikle İstanbul ve İzmir’de görüşme günleri düzenleniyor. Adaylar online olarak başvurabiliyor ya da belirli zamanlarda düzenlenen açık günde (Open Day) fotoğraflı CV’lerini İK uzmanlarına bırakabiliyorlar. Özgeçmişleri inceleyen ve adaylar hakkında notlar alan İK uzmanları, belirledikleri uygun adayları ilk görüşme, İngilizce testi, psikometrik değerlendirme, bireysel yetkinlik bazlı mülakatlardan oluşan ön eleme ve değerlendirme aşamalarına çağırıyor. İşe alınan kabin memurları 7,5 haftalık eğitimden geçiyor. Çalışanlara Dubai’de yaşama fırsatı sunduklarını belirten Bahar Birinci, “Dünyanın dört bir yanından gelen çalışanlarımıza konaklama ve ulaşım sağlıyoruz. Vergiden muaf olan Dubai’de yaşam koşulları gayet iyi düzeyde” diyor.Pegasus Havayolları’nda Pegasus ve İzair uçaklarında görevli toplam 1000 kabin memuru çalışıyor. Kabin Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Özsoy uçak filolarının artışına paralel olarak kabin memuru almaya devam edeceklerini söylüyor ve süreçlerinin 3 aşamalı olduğunu belirtiyor. Özsoy, “İK bölümümüz tarafından sistemden taranan ve uygun bulunan CV’ler bizimle paylaşılıyor. Şartları uygun bulunan adaylara randevu vererek, kendilerini ön görüşmeye davet ediyoruz. Adayların boy/kilo ölçümleri gerçekleştiriliyor ve adaylar Pegasus iş başvuru formlarını dolduruyorlar. İkinci görüşmede adayların ideal profilimize uygun olup olmadığını belirlemek için kişilik envanteri gerçekleştiriyoruz ve uygun olan adayları yazılı-sözlü yabancı dil sınavına alıyoruz. Son olarak, tanımlanmış yetkinlikleri ortaya çıkaran ve yapılandırılmış kurul mülakatı yapıyoruz. 3 mülakattan başarı ile geçen adaylar eğitime alınıyor ve başarı gösterenler, kabin memuru olarak görevlendirilerek Pegasus Ailemize katılıyorlar” diyor.Bu işte çalışabilmek için stres altında çalışabilme becerisinin ve güler yüzü hep korumanın temel olduğunu belirten Özsoy maaşların yanı sıra hakların da olduğunu belirtiyor ve “Kabin memurlarımız maaşlarına ek olarak uçuş tazminatı, sektör ve kabinin bir sonraki uçuş için düzenlenme ücreti, yatıya gittikleri zaman yatı harcırahları ve uçuşta yaptıkları Pegasus Cafe ve Duty Free satışlarından satış primi alıyorlar” diyor.Atlasjet’te yaklaşık 450 kabin memuru çalışıyor. Bu yıl yaklaşık 100 kişilik alım planladıklarını söyleyen Atlasjet İK Direktörü Fulya Suzhun mülakatları şöyle anlatıyor: “Fiziki görünüm, boy ve kilo kriterlerinin yanı sıra orta seviyede İngilizce bilgisi arıyoruz ve ek olarak uçulan lokasyona göre ikinci dil beklentimiz de oluyor. Adaylara ilk olarak AFA Uçuş Okulu’nda İngilizce seviye tespit sınavı uygulanıyor. Kabin Ekipleri Müdürlüğü tarafından boy-kilo ölçümü sonrasında sözlü mülakat gerçekleştiriliyor. Olumlu olan adaylar işbaşı yapıyor” diyor.Uçuş sonrasında yapılan Yolcu Memnuniyet Anketi sonucunda, yolcuların yorumlarına göre güler yüz primi ödendiğini belirten Suzhun, “Gidilen güzergaha göre değişkenlik gösteren miktarlarda yatı parası ödeniyor. Tüm kabin memurlarına özel sağlık sigortası yapılıyor. Ayrıca İngilizce, Rusça, Arapça, Farsça, Almanca ve Kürtçe dillerini orta ve orta seviyenin üzerinde bilenler, bu bilgilerini belgeledikleri takdirde yabancı dil tazminatı almaya hak kazanıyor” diyor.