Esnek çalışma saatlerinin kadın istihdamını artıracağı düşünülüyor.

Kariyer.net’in yaptığı anketi yanıtlayan 20 bin kişinin %65’i; esnek çalışma saatleri ile kadın istihdamının artacağı görüşünde… Anketi yanıtlayanların yarısından fazlası ise iş dünyasında kadınlara pozitif ayrımcılık yapıldığını düşünüyor.

Ankette adaylara kadının istihdamdaki yerinin artması için neler yapılabileceği soruldu. Anketi yanıtlayan yaklaşık 20 bin kişi; “Sizce hangisi daha fazla kadının iş yaşamına katılmasını sağlar?” sorusuna cevap verdi. %65’i “Esnek çalışma saatleri” cevabını verirken geri kalan %35’lik kesim ise “Daha yüksek ücretler” dedi. Günümüz çalışma hayatını şekillendiren önemli konulardan biri de kadınların artan etkileri ve de beklentileri. Kariyer.net Genel Müdürü Yusuf Azoz, “Kadınların toplumdaki rolleri, aynı zamanda profesyonel kariyer olanaklarını da çeşitlendiriyor. Çalışma hayatında esneklik ihtiyacı kadınlar için daha önemli” yorumunu yaptı.

Ankette sorulan “Sizce iş dünyasında kadınlar için pozitif ayrımcılık uygulanıyor mu?” sorusuna cevap verenlerin %57’si “Evet” derken; %43’ü “Hayır” dedi. “Sizce iş hayatında kadınlar için pozitif ayrımcılık hangi şekilde daha fazla yarar sağlar?” sorusuna ise katılımcıların %56’sı “Daha esnek çalışma saatleri” cevabını verirken %44’ü “Daha fazla eğitim ve gelişim fırsatı” dedi.

Kadınların iş dünyasına katılımını arttırmak için insan kaynakları profesyonellerine de iş düşüyor. “Kadınların iş yaşamındaki koşullarının iyileşmesi için İK’cılar öncelikle ne yapmalı?” sorusu yöneltilen katılımcıların %46’sı “Annelik durumunda daha fazla esneklik sağlamalı”, %38’i “Yöneticilik için fırsat eşitliği sağlamalı” derken %16’sı ise “Ücretlerde eşitlik yaratmalı” cevabını verdi.

