Kariyer mi, yoksa yaşam mı?

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Eğer "ikisi de!" diyenlerdenseniz, Çiler Yıldız'a kulak verin!

25 yıllık iş deneyimi sonucunda, hayat koçluğu ile profesyonel koçluğu birleştirerek çevresindekilere danışmanlık yapan Çiler Yıldız, “Ben hiç stres” olmam diyor röportajımıza başlarken. Başarının sırrı aslında ilk olarak bu noktada yatıyor! Çünkü stressiz insan, çevresine de pozitif bir enerji yayıyor ve çevresindeki herkes bu durumdan nasibini alıyor. Günümüz şartları düşünülünce, insanın, “Hadi artık ben de boş yere stres olmayayım” diyerek, bunu başarabilmesi elbette kolay değil, ama zor da değil, bilmelisiniz.



Yaşam ve kariyer dengesini kurmak gerçekten efsane mi, yoksa mümkün mü?

Dengeli ve stressiz yaşayabilmenin, hayatımızdaki sekiz parçanın tamamlanması ile mümkün olabileceğini söylüyor Yıldız. İşte anlattıkları...

"Sekiz parçadan oluşan bir hayatımız var: Para, sağlık, arkadaşlık, aile, romantik ilişki, kişisel gelişim (inanç sistemleri), eğlence ve dinlenme, fiziksel ortam ve çevre. Hayattan full tatmin alabilmek için bütün bu alanlarda başarılı olabilmeliyiz. Görüldüğü gibi kariyer, bunlardan sadece bir tanesi.” Yani kariyerimizde yükselmeyi başarırken, hayatın diğer alanlarında da mutlu olursak, hayatın sekiz ana alanının hepsinden tatmin alırsak, çok daha başarılı olacağımız garanti! Garanti olmasından da öte, doğrusu bu! Hayatın bir çarkı var ve bu çarkın içerisinde herkes belli bir alım yapıyor hayattan; belli bir tatmin seviyesi var. Ancak tatmin seviyesi, “Çok param var” gibi bir cümleye denk düşmüyor, yanlış anlaşılmasın! “Parayla olan ilişkinizden mutlu musunuz?”, “Sizin için tatmin edici mi, yeterli mi?” sorularının yanıtlarını düşünmek, tartmak gerekiyor!

Tatmin seviyelerinin en uç noktasını 10 olarak düşünürsek, hayatın alanlarından, “Ne kadar tatmin oluyorum?” diye bakmalısınız! Örneğin, kariyerinizden ne kadar mutlusunuz? Hayat çarkında tüm alanları puanladıktan sonra etrafını çizmek, hayattan ne aldığınızı ortaya koyuyor (bakınız bir sonraki sayfadaki şema). Yuvarlağınız ne kadar düzgün ve büyük bir daire ise, hayatınız da o kadar dengeli anlamına geliyor. Tabii ki olması gereken, her alanda mutlu olabilmek! “Ben kariyerimde iyi olmak için ailemden fedakarlık etmek zorundayım” ya da “Sağlıklı olmak için çok param olması gerekiyor” gibi durumlar hiç gerçekçi değil! Bunlar birbiri ile tabii ki çok bağlı şeyler ama her alanda 8-9-10 numara tatminle de yaşanabilir. Bu şekilde yaşayan kişiler, belki de inanıldığının aksine kariyerlerinde daha başarılı oluyorlar! Kariyeri 10 olup diğer alanları 1-2 olan insan mutlu, dengeli bir insan olamıyor ne yazık ki!



