Eğer "ikisi de!" diyenlerdenseniz, Çiler Yıldız'a kulak verin!
25 yıllık iş deneyimi
sonucunda,
hayat koçluğu
ile profesyonel
koçluğu birleştirerek
çevresindekilere danışmanlık yapan
Çiler Yıldız, “Ben hiç stres” olmam diyor
röportajımıza başlarken. Başarının sırrı
aslında ilk olarak bu noktada yatıyor!
Çünkü stressiz insan, çevresine de pozitif
bir enerji yayıyor ve çevresindeki herkes bu
durumdan nasibini alıyor. Günümüz şartları
düşünülünce, insanın, “Hadi artık ben de
boş yere stres olmayayım” diyerek, bunu
başarabilmesi elbette kolay değil, ama zor da
değil, bilmelisiniz.
Yaşam ve kariyer dengesini kurmak
gerçekten efsane mi, yoksa mümkün mü?
Dengeli ve stressiz yaşayabilmenin,
hayatımızdaki sekiz parçanın tamamlanması
ile mümkün olabileceğini söylüyor Yıldız. İşte anlattıkları...
"Sekiz parçadan oluşan bir hayatımız var:
Para, sağlık, arkadaşlık, aile, romantik ilişki,
kişisel gelişim (inanç sistemleri), eğlence ve
dinlenme, fiziksel ortam ve çevre. Hayattan
full tatmin alabilmek için bütün bu
alanlarda başarılı olabilmeliyiz. Görüldüğü
gibi kariyer, bunlardan sadece bir tanesi.”
Yani kariyerimizde yükselmeyi başarırken,
hayatın diğer alanlarında da mutlu olursak,
hayatın sekiz ana alanının hepsinden tatmin
alırsak, çok daha başarılı olacağımız garanti!
Garanti olmasından da öte, doğrusu bu!
Hayatın bir çarkı var ve bu çarkın içerisinde
herkes belli bir alım yapıyor hayattan;
belli bir tatmin seviyesi var. Ancak tatmin
seviyesi, “Çok param var” gibi bir cümleye
denk düşmüyor, yanlış anlaşılmasın!
“Parayla olan ilişkinizden mutlu musunuz?”,
“Sizin için tatmin edici mi, yeterli mi?”
sorularının yanıtlarını düşünmek, tartmak
gerekiyor!
Tatmin seviyelerinin en uç noktasını 10
olarak düşünürsek, hayatın alanlarından,
“Ne kadar tatmin oluyorum?” diye
bakmalısınız! Örneğin, kariyerinizden ne
kadar mutlusunuz? Hayat çarkında tüm
alanları puanladıktan sonra etrafını çizmek,
hayattan ne aldığınızı ortaya koyuyor
(bakınız bir sonraki sayfadaki şema).
Yuvarlağınız ne kadar düzgün ve büyük
bir daire ise, hayatınız da o kadar dengeli
anlamına geliyor.
Tabii ki olması gereken, her alanda mutlu
olabilmek! “Ben kariyerimde iyi olmak için
ailemden fedakarlık etmek zorundayım” ya
da “Sağlıklı olmak için çok param olması
gerekiyor” gibi durumlar hiç gerçekçi
değil! Bunlar birbiri ile tabii ki çok bağlı
şeyler ama her alanda 8-9-10 numara
tatminle de yaşanabilir. Bu şekilde yaşayan
kişiler, belki de inanıldığının aksine
kariyerlerinde daha başarılı oluyorlar!
Kariyeri 10 olup diğer alanları 1-2 olan
insan mutlu, dengeli bir insan olamıyor ne
yazık ki!