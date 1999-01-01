"Kariyerimin her adımı büyük bir maceraydı"

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Avon Ticari Pazarlama Direktörü Nuria Garcia ile kariyer hikayesini konuştuk.

Avon Ticari Pazarlama Direktörü Nuria Garcia, çok uzun yıllardır Avon’la birlikte. Pek çok farklı ülkede görev yapan Garcia için yalan söylemek, saygı eksikliği ve adil olmamak iş hayatında kabul edilemez durumlar.



Yazı: Sinem Gürleyük



Eğitiminizi nerelerde aldınız?

Annem ve babam o zaman için çok modern sayılacak insanlardı ve beni 13 yaşıma kadar çift ana dilli bir okulda okuttular. Üniversiteyi Seattle City Üniversitesi’nde İş Yönetimi mezunu olarak bitirdim. Ayrıca Universidad Autonpma Madrid’de Uluslararası İş Yönetimi yüksek lisansı ve IADEUAM Madrid’de Yönetim MBA’i mezuniyetlerim var.



İş hayatına nasıl başladınız?

İspanya’da MBA programında öğrenciyken bir İspanyol petrol şirketinden staj teklifi aldım. Staja başladım ve günlerimi Excel dosyaları doldurarak sürekli farklı değerler hesaplayarak geçirmeye başladığımı söyleyebilirim. Daha sonra MBA programında durum çalışması sunumları yaptığım biri Avon için çalışıyordu. Bir gün bana Avon’da bir pozisyon için işe alım yapılacağını söyledi. Halihazırda 15 aday olmasına rağmen başvurdum çünkü kozmetik sektöründe çalışmak bana finansal hesaplamalar yapmaktan

çok daha ışıltılı ve çok daha eğlenceli göründü! Birçok görüşmenin ve grup çalışmasının sonucunda işi aldım ve Avon’da İspanya ve Portekiz kampanya planlamacısı olarak işe başladım.



Hangi pozisyonlarda çalıştınız?

Kendimi çok şanslı hissediyorum; çünkü Avon’da çok ilginç bir kariyerim oldu. Avon’a 18 yıl önce İspanya ve Portekiz bölgeleri kampanya planlamacısı olarak girdim. Daha

sonra İspanya, İtalya ve Kanada için çalışırken satış ve pazarlama sinerjisinin ne kadar etkili olduğunu anlama fırsatı bulduğum satış ve pazarlama proje takımına transfer

oldum. 1999 yılında, İtalya, Fransa ve Almanya pazarlarına destek veren katalog takımına katılmadan önce, ilk olarak İtalya’da geliştirilen ‘Marketing Centre of Excellence’

programına katıldım. Bu program devam ederken aynı zamanda da makyaj ve cilt bakımı kategorilerinde çalışıyordum. 2001 yılında, EMEA Dönüşüm Destek Zinciri projesinde

Polonya ekibine katıldım ve 2003 yılında Türkiye, Yunanistan ve Fas pazarlama müdürü olarak İspanya’ya geri döndüm. WEMEA reklam ve pazarlama takımının oluşturulmasıyla

birlikte, planlamayı İngiltere, Avrupa kıtası, İtalya, Türkiye, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve dağıtımcı pazarlar da dahil olmak üzere, İngiltere ve İspanya bölge takımları ve ‘üç ana mağaza’ yönetimi sorumluluğu ile birlikte 24 pazarda destekledim. Şu anda kategori ve katalog planlama, reklam ve lokal dijital aktivasyon, müşteri sayısı ve ortalama siparişleri en yüksek seviyeye ulaştırma, Türkiye ve İspanya taraflarında konumlanan tüm satış temsilcilerimiz ve müşterilerimiz için ilgi çekici broşür ve kampanyalar oluşturma sorumlulukları ile birlikte, Türkiye’nin, Kuzey Afrika’nın, Ortadoğu’nun ve dağıtımcı pazarların reklam ve pazarlama direktörüyüm.



