İş hayatınızı negatif etkileyen erteleme sorunundan kurtulup, başarı çıtanızı yükselterek kariyer basamaklarını tırmanabilirsiniz.

Uzman Klinik Psikolog/Psikoterapist Cenk Kahvecioğlu’nun profesyonel hayatımızda sorunlar yaşamamıza neden olan “erteleme” sorununa çözüm sunan çeşitli önerileri ve teknikleri ile kariyer yolculuğunuzda daha verimli, daha motive olmanız mümkün!



Kariyerinizde istediğiniz yerde değil misiniz? Hepimiz iş hayatımızda başarıyı hedefliyor ve daha üst başarılara imza atmayı istiyoruz. Bazen gerekli olmayan işlerle ilgilenirken daha önemli olan işleri yapmayı geciktirdiğinizi fark ediyor ya da yapmanız gereken işi son dakikaya bırakıp kendinizi zora sokuyorsanız siz de bir ertelemeci olabilirsiniz.



Uzman Klinik Psikolog / Psikoterapist Cenk Kahvecioğlu’nun “Sonra Değil, Şimdi-Ertelemeye Son Ver” adlı yeni kitabında da anlattığı bazı ipuçlarıyla iş yaşamında ilerlemek ve mutlu olmak için atalet içinde kalmadan kendinin farkına varmak ve harekete geçmek mümkün kılınabilir.



Ertelemenin bir şekilde hepimizin hayatında olduğunu, ertelemenin fark edilerek, kontrol altına alınabileceğini böylece iş hayatında motivasyon ve verimliliğin yükseltilebileceğini belirten Kahvecioğlu, gerçek değişikliğin bilinçaltını değiştirdiğinizde başladığına, o zaman gerçek mutluluğu hissetme şansınız olduğuna işaret ediyor. Kahvecioğlu, pek çok danışanının “erteleme” sorunu yaşadığını, tüm sorunlarla beraber ortaya çıkabilen bir semptom olabiliyorken, başlı başına da insanların hayatlarını etkisi altına alabildiğini belirtiyor.

“Kendini tanımak, ilk işimiz bu olmalı. Bunun içine korkularımız, kaygılarımız güçlü ve zayıf taraflarımızın hepsi giriyor. Bir bütün olarak kendimize nasıl bakıyoruz? İçe bakışımızı ve kontrol duygumuzu arttırmamız gereklidir” diyen ve “kendini (bilinçaltını) fark et, özgürleş” sloganını kullanan Cenk Kahvecioğlu’nun erteleme sorunundan kurtulmak için önerileri şöyle:



- Mükemmeliyetçi olmayın: Mükemmeliyetçi yapıdaki kişi adeta kendisini ertelemeye mecbur hisseder, işini tüm detaylarıyla bilmek istediğinden sürekli bir erteleme davranışı içinde olur. O mükemmel iş genelde bir türlü çıkamaz, çıksa da çoğu zaman geç kalındığından bir anlamı kalmamıştır veya harcanan emek ve zaman sonuca değmez. Bunun yerine gerçekçi ve somut olarak ilerleyin.



- Kendinize güvenin ve saygı duyun: Kendine değersizlik ve yetersizlik hissi olan kişiler kendi ihtiyaçlarını ertelemekte neredeyse ustalaşırlar. Yetenekleri ve başarılı olup olamayacakları konusunda endişe taşıdıklarından iyi olmadıklarını düşündükleri en ufak bir alan için bütün işten vazgeçebilirler. Kendine güven ve saygıyı geliştirmek için öncelikle kendimizi fark etmemiz gerekir. Gelişim kabul ile başlar. İnsan yapısı kendini yeniden programlamaya uygundur. Yeter ki isteyelim.

- Başarısızlıktan kaçmayın: Örnek verilen başarı hikayelerinin altında aslında o yolda giderken uğranılan birçok başarısızlık gizlidir. Başarısızlıktan kaçmak için karmaşık gözüken işlere girmeme kolaycılığına düşmeyin.

- Görevlerinizi sevin: Görevler sıkıcı hale geldiğinde ilk ve en kolay yol ertelemek olarak gözükür. Tabi ki işinizin her aşamasını, verilen her görevi aynı istekle yapmanız mümkün değil. Ancak işinizi severek yaparsanız bu sizin başarınızı arttırır. Verilen görevi hoş olmadığı için ertelemeyi bir alışkanlık haline getirirseniz bu iş hayatınızda ciddi kayıplara neden olur. Bu da önlem almamızı gerektirir.

- İlginizi kaybetmeyin: İlgi kaybı yaşayan kişiler işlerinde hoşlanacakları bir yön bulmakta zorlanırlar. Adeta işteki amaçlarını kaybederler. Yeteneklerini gösterecek, zorlayıcı işlerden uzak durmaya başlarlar. İlgi kaybı durumsal da olabilir örneğin içinde bulunduğumuz kötü çalışma ortamı da ilgi ve istek kaybına neden olabilir. İşinizle ilgili gelişmeleri takip ederek, sürekli olarak yenilenerek, çalışma arkadaşlarınızla sinerji içine girerek buna karşı koyun. Çalışma ortamınızda sorunlar varsa biriktirmeden çözüm önerileri geliştirin.