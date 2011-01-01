“Kendin için en iyisini hedefle”

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L’Oreal Aktif Kozmetik Pazarlama Müdürü Sinem Saraçer Turanlı, mesleğinde 10 yılı geride bıraktı, şimdi yeni başarılara koşuyor. Başarısının sırrı ise kendisi için her zaman en iyisini hedeflemek.

Yazı: Gülru İncu



Saint-Joseph Fransız Lisesi’nde okuyan, ardından Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitiren Sinem Saraçer Turanlı, o zamanlar en büyük hayalinin yurt dışında işletme yönetimi yüksek lisansı (MBA) yapmak olduğunu söylüyor. Ancak çok kısa süre sonra evlenme kararı alınca kendisi için doğru olduğuna her geçen gün daha da inandığı farklı bir yol çizmiş. Üniversiteden mezun olunca L’Oreal Lüks Ürünler Bölümü’nde Lancome Cilt, Vücut ve Güneş Kategorisi Ürün Müdürü olarak profesyonel hayatına başlamış. Mesleğinde 10 seneyi geride bırakan Turanlı, bu süreçte birçok ilke imza atmış. Giorgio Armani makyaj grubu, Viktor&Rolf ve Diesel parfüm serisi gibi Türkiye’ye giren markaların lansmanlarını gerçekleştirmiş. Altı sene boyunca Biotherm, YSL gibi markalarda pazarlama ve satış deneyiminden sonra 2011 yılında halen devam ettiği Aktif Kozmetik Bölümü’nde Vichy, La Roche-Posay ve SkinCeuticals markalarından sorumlu pazarlama müdürü olarak çalışmaya başlamış.



Başarının dört kuralı

Turanlı, küçüklüğünden beri her zaman sanata ve estetiğe düşkün olduğunu söylüyor. Ressam ya da mimar olma hayaliyle büyümüş ancak üniversiteye başladığı yıllarda uluslararası bir şirkette pazarlama alanında çalışma fikri daha cazip gelmiş. “Uzun vadede kariyerime profesyonel olarak devam etmek ve yönetici olarak gelebileceğim en üst noktaya ulaşmak istiyorum” diyen Turanlı, profesyonel hayatta başarılı olmak için dört şart olduğunu sözlerine ekliyor: Çalışkanlık, işini sahiplenmek, ekip çalışmasına yatkınlık ve doğru iletişim becerileri.





