"Kraliçe Arı"yla mı karşı karşıyasınız?

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İyi okullardan mezun oldunuz, çok iyi bir iş deneyiminiz var ve parlak bir gelecek vadediyorsunuz. Ama bir türlü istediğiniz yere gelemiyorsunuz. Perdeyi aralayın, arkasında kim var, göz atın!

Bir düşünsenize bir yerlere gelebilmek için senece okuyor, iyi okullardan mezun oluyor, sonra iş yaşamına atılıyorsunuz. İş hayatının kadınlar için hiç de kolay olmadığının farkındasınız ve hedeflediğiniz yere gelebilmek için bazı engelleri ve çetin yolları aşmanız gerektiğini biliyorsunuz. Terfi edebilmek için özel hayatınızdan feragat ediyor, herkesten çok çalışıyor, kendinizi kanıtlamak için elinizden ne geliyorsa esirgemiyorusunuz. Önünüzdeki en büyük engel erkekler diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Çünkü normal şartlarda sizi en iyi anlayan kişi olmasını hayal ettiğiniz kadın patronunuz, eğer bir "kraliçe arı"ysa işiniz zor! Çünkü kraliçe arı bilindiği gibi kovandaki ana kraliçedir ve başka bir kraliçe arının yerini almasına asla izin vermez! Kazara bir kovanda iki kraliçe arı biraraya gelirse de iktidar kavgası ikisinden birinin kariyer planları sekteye uğratabilir.

