Mazereti bırak çalışmaya bak

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Türkiye’nin en kapsamlı kişisel gelişim dergisi Pozitif, ikinci sayısında 11 kitabı 70 dile çevrilen Robin Sharma’nın önerilerine yer verdi.

Yazı: Yaprak Çetinkaya



Onu, Ferrasini Satan Bilge adlı kitabı ile tanıdık. Ardından “Sen Ölünce Kim Ağlar”, “Aile Bilgeliği”, “Ermiş, Sörfçü ve Patron” ve “Liderlik Bilgeliği” ve daha niceleri geldi. Şimdi de “Unvansız Lider” kitabının dünya turnesini sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda İstanbul’a da uğrayan Robin Sharma’nın yaklaşık üç saat süren seminerinde Pozitif Dergisi de vardı.

Ferrasini Satan Bilge’nin Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen ve sadece belirli sayıda kişinin yararlanabildiği “Büyük Bir Organizasyon Kurmak için Liderlik Vasıfları Kazanma Dersleri” başlıklı seminerinden satırbaşlarını Pozitif Dergisi okuyucuları için derledik.



Robin Sharma seminere “Dünya öğrenenlere aittir” sözleri ile iş hayatında uyur gezer gibi çalışanları, başarıya alışınca öğrenmeyi unutanları şöyle bir silkeleyerek başladı. Ve ardından liderliğin odada kimse yokken, kimse sizi izlemezken ne yaptığınızla ilgili olduğunu söyleyerek bu kavramı yeniden sorgulamamızı sağladı. “Herkes bir gün ölecek. O gün evinizin ya da ofisinizin büyüklüğü ya da başkalarının sizin hakkınızda söyledikleri hiç önemli olmayacak. Ama o güne kadar kaç kişiye dokunduğunuz, kaç kişiye liderlik yapabildiğiniz çok önemli. Eğer bu dünyadan kimseye bir şey öğretmeden gittiyseniz liderlik yapamamışsınız demektir” diyen Sharma liderliği konuşmaktan ibaret sanma yanılgısına da değindi ve ekledi: “Liderler aciliyet içinde işlere sarılır ve çözüm geliştirir. Mağdurlar ise mazeret üretir.” Bir düşünün siz hangisisiniz?

