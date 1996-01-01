“Gençler değişim duygusunu ve mizahi bakış açısını korusunlar. Hedefe odaklanarak, kurumlarına aidiyet hissettikleri bir iş yaşamı seçsinler” diyen QNB Finansbank İletişim Bölüm Müdürü Armağan Engel, artık gençleri takip etmek gerektiğini vurguluyor.

Röportaj: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan Usta



Annesi öğretmen olduğu için küçük bir çocukken günün birinde tıpkı onun gibi öğretmen olmanın hayallerini kurarmış Armağan Engel ama Hacettepe Üniversitesi’nde işletme eğitimi aldıktan sonra aynı dönemde yeni yeni gelişen kurumsal iletişim alanının çok ilgisini çektiğini ve bu alana yöneldiğini söylüyor. Ardından bu yönde bir kariyer adımı atmış. 1996 yılında Demirbank Kurumsal İletişim Bölümü’nde Reklam ve Halkla İlişkiler Yetkilisi olarak iş hayatına başlamış. 1998 yılında ise aynı bölümün yöneticiliğini üstlenmiş. 2000 yılında Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı olarak Dışbank’a geçmiş. Bankanın Fortis tarafından satın alınmasının ardından Kurumsal İletişim Direktörü olmuş. Armağan Engel, 2012 yılının temmuz ayından bu yana QNB Finansbank’ta İletişim Bölüm Müdürü olarak görev yapıyor. “Disiplinli ve hedefe odaklı, ekibi ile uyumlu bir çalışma, başarının en büyük sırrı. Ekibinizle hedefinizi önünüze koyarak uyumlu çalışırsanız, başarıya ulaşmamamız mümkün değil” diyen Engel, aynı zamanda kendini ve ekibini sürekli geliştirmenin, sorumluluktan kaçmamanın ve pes etmemenin çok önemli olduğunu söylüyor.







Yeni nesil, özgür olmak istiyor

Yeni neslin hayata farklı bir açıdan baktığını belirtiyor Engel ama bu farkın değişik açılardan bakarak yeni bir model üretme şansını tanıdığını da sözlerine ekliyor. “Bizler aidiyet ve istikrarı önemseyen bir kuşaktık. Daha ciddiydik. Yeni kuşak daha hızlı yükselmek, kendi özgür kararlarını alabilmek istiyor. İş hayatına da mizahı sokuyor. Tüm bu bakış açıları bizlere bazen hiç bilmediğimiz bir dünyanın kapılarını açıyor. Mizah iş yaşamının içinde renkli ve üretken düşünme şansını ortaya çıkarıyor. Bu nedenle daha verimli ve yeni şeyler üretebiliyoruz” diyor. Gençlere en önemli tavsiyesi ise değişim duygusunu ve mizahi bakış açısını korumaları gerektiği.



Hayattan zevk al!

“Hayattan zevk almak ve bunu sevdiklerinle birlikte yapmak çok önemli” diyen Engel, bunu yaşam felsefesi haline getirmiş. 14 yaşında bir kızı var. İyi organize olarak her şeyi dengede götürmeye çalışıyor. İşinde başarılı olabilmek için özel hayat ve sosyal yaşantının da iyi olması gerektiğine inanıyor. Zorlukların ve hayal kırıklıklarının hep olacağını ama dengenin bir şekilde yeniden kurulacağını vurguluyor. Doğru zamanda doğru yerde olmak da ona göre çok önemli. Sanat, hayatının vazgeçilmezlerinden. Sergi gezmeyi, yeni eserleri takip etmeyi, sevdiği sanatçıların eserlerini toplamayı seviyor. Pilates, yürüyüş ve kayak da en sevdiği aktiviteler arasında.







Vazgeçilmez 10’u

1. Ailem. Ailenizin desteği ve yanınızda olması bence hayatta kendine güven duygusunun en önemli nedeni.



2. Kızım ve eşim: Hayatımın merkezindeler. Beraber ne yaparsak yapalım onlarla beraber geçirdiğim zaman en keyifli olduğum zaman.



3. Dostlarım: Benim için vazgeçilmez. Çünkü biz olmayı onlarla öğrendim. Hayatın içinde en büyük desteğiniz.



4. Spor: Kendime vakit ayırdığım, hem ruhumu hem bedenimi iyi hissettiren, haftanın beş günü düzenli yaptığım şey.



5. Tablolarım: Tek lüksüm. Takip etmek, gezip incelemek, almak için uğraşmak, evde karşısına geçip mutlu olmak demek.



6. Seyahat etmek: Ailem ya da arkadaşlarımla yeni yerler keşfetmek ya da çok sevdiğimiz yerlerde güzel vakit geçirmek.



7. Yemek yapmak: Yeni şeyler denemek, güzel sofralar kurup kalabalık masalarda sohbet etmek.



8. Tiyatro, dans, konser ve sinema: Ruhumu dinlendiren, yeni ufuklar açan şeyler. Topluma ve bulunduğum çevreye katkı sağlamak.



9. Kitaplarım: Onlarsız asla.



10. Kindle’ım: Büyük destek.







Tamamlayıcı detaylar

1. Çocukluğumu düşündüğümde aklıma ilk gelen görüntü annem, babam ve kardeşimle beraber akşam yemeği için sofra başında keyifle oturuşumuz.



2. Kendimle en gurur duyduğum özelliğim planlı programlı ve dengeli olmam.



3. Müsrifçe para harcamaktan asla çekinmeyeceğim tek şey tablolarım.



4. Arnavut ciğeri yemekten asla vazgeçmem, sonradan pişman olacağımı bilsem bile.



5. Yurt içinde en sevdiğim yer Kapadokya, yurt dışında ise Barselona.



6. Cep telefonumda en çok QNBFinansbank cep şube, Spotify, Google maps ve Instagram uygulamalarını kullanıyorum.



7. Kindle, kulaklık ve güneşten koruyucu krem seyahatlerde asla yanımdan ayırmadığım üç şeydir.



8. Kendim için en son bot aldım.



9. Son okuduğum ve etkilendiğim kitaplar; Kırlangıç Çığlığı (Ahmet Ümit), Everybody Lies (Seth Stephens-Davidowitz).



10. Vazgeçemediğim makyaj malzemeleri maskara, BB krem ve dudak parlatıcısı.