Mobbing Nedir? Siz de 'Mobbing'zede misiniz?

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Mobbing çeşitleri, alabileceğiniz önlemler ve daha fazlası...

Mobbing kelimeseni sıkça duyar olduk son dönemlerde. Hatta belki de muzdarip olduk ya da oluyoruz! Ve hatta çoğumuz farkında bile değiliz bize yapılanın. Mobbing, yaş, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeden, taciz, rahatsız etme ve kötü davranış yoluyla herhangi bir kişiye yönelen saldırganlık olarak tanımlanıyor. İşveren, ima ve alayla, karşısındakinin toplumsal itibarını düşürmeye yönelik saldırgan bir ortam yaratarak kişiyi işten ayrılmaya zorluyor. Daha da kötüsü, organizasyon bozukluğunun fazla olduğu işyerlerinde, disiplin oluşturmak, verimliliği artırmak, refleksleri koşullandırma (askeri disiplin) öne sürülerek yapılıyor ve meşrulaştırılıyor! Peki, mobbinge maruz kaldığınızı nasıl anlayacaksınız? Mobbing çeşitleri neler? Mobbinge uğruyorsanız ne gibi önlemler alabilirsiniz? Size yapılanları nasıl kanıtlayabilirsiniz? Mobbing uygulayan kişiye hukuken ne tür bir ceza verilir? Tüm bu soruları Psikiyatrist Prof. Dr. Doğan Şahin’e sorduk…



