Mobbing çeşitleri, alabileceğiniz önlemler ve daha fazlası...
Mobbing kelimeseni sıkça duyar olduk son dönemlerde. Hatta belki de muzdarip olduk ya da oluyoruz! Ve hatta çoğumuz farkında bile değiliz bize
yapılanın. Mobbing, yaş, ırk, cinsiyet ayrımı
gözetmeden, taciz, rahatsız etme ve kötü
davranış yoluyla herhangi bir kişiye yönelen
saldırganlık olarak tanımlanıyor.
İşveren, ima ve alayla, karşısındakinin
toplumsal itibarını düşürmeye
yönelik saldırgan bir ortam yaratarak kişiyi işten
ayrılmaya zorluyor. Daha da kötüsü, organizasyon
bozukluğunun fazla olduğu işyerlerinde, disiplin
oluşturmak, verimliliği artırmak, refleksleri
koşullandırma (askeri disiplin) öne sürülerek
yapılıyor ve meşrulaştırılıyor! Peki, mobbinge maruz
kaldığınızı nasıl anlayacaksınız? Mobbing çeşitleri neler?
Mobbinge uğruyorsanız ne gibi önlemler alabilirsiniz?
Size yapılanları nasıl kanıtlayabilirsiniz? Mobbing
uygulayan kişiye hukuken ne tür bir ceza verilir? Tüm bu soruları Psikiyatrist Prof. Dr. Doğan Şahin’e
sorduk…