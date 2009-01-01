Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Malala'nın öyküsü

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2014 Nobel Barış Ödülü, çocuk ve gençlerin baskı altına alınmasına karşı ve tüm çocukların eğitim hakkı için verdikleri mücadeleden dolayı, Hindistan'dan Kailash Satyarthi ve Pakistan'dan Malala Yousafzay'a verildi.

2012 yılında Pakistan'da eğitim faaliyetlerine destek verdiği için Taliban tarafından başından vurulan Pakistanlı kız Malala Yusufzai, 2014 Nobel Barış Ödülü'nü almaya hak kazandı.



BM'de yaptığı konuşmayla dünya gündemine oturan 17 yaşındaki Malala, böylelikle Nobel Barış Ödülü'nü alan en genç kişi oldu.



2014 Nobel Barış ödülü Norveç'in başkenti Oslo'da Malala'ya ve Hindistanlı Kailash Satyarthi'ye layık görüldü.



'I am Malala' isminde bir de kitabı olan Malala Yusufzai, geçtiğimiz sene Uluslararası Çocuk Barış Ödülü'nü ve AB İnsan Hakları Ödülü'nü almıştı.



İngiltere'nin Birmingham şehrinde eğitimine devam eden Malala'nın ödülü aldığını okulundayken öğrendiği belirtildi.



2014 Nobel Barış ödülünü kazanan bir diğer aktivist 60 yaşındaki Hintli Satyarthi ise çocukların suistimaline karşı verdiği mücadele eden ve birçok barışçıl protestoya önderlik yaptığı için ödüle layık görüldüğü açıklandı.



Bu arada, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Malala'yı kutlayarak, "O ülkemizin gururu." açıklamasında bulundu.



İŞTE MALALA'NIN ÖYKÜSÜ

Malala Yusufzai, 1997'de Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pakhtunkhva eyaletinin Svat ilinde doğdu. Malala daha 12 yaşındayken kadın hakları ve kız çocuklarının okula gitmesi için Svat vadisinde eğitim aktiviteleri yapan biri olarak tanınıyordu. Taliban'ın kız çocuklarının okula gitmesinin yasakladığını duyurduğu bu dönemde Malala eğitim faaliyetlerine ara vermedi.



BBC, 2009 yılında Malala için takma isimle yorumlarını yazdığı blog açtı. Artık görüşlerini anlatabilen Malala, Taliban'ın bölgede neler yaptığını ve kız çocuklarının eğitilmesi gerektiği konusunda yazılar yazmaya başladı. 'Pakistanlı kızın günlüğü' adı altında yazdığı el yazılarını BBC muhabirine ulaştırıyor, o da Malala için açılan BBC Urdu'da yayınlıyordu. Günlüğü yazanın kendisi olduğu anlaşıldı ve bunu takiben 2009'un yaz aylarında New York Times'ın Malala'nın hayatını anlatan bir belgesel film yayınladı. Televizyonlara ve gazetelere röportaj veren Malala'nın ünü yayılmaya başladı. Ancak bu tanınma Malala'nın Taliban tarafından hedef olmasına sebep oldu.



2012 ekim ayında okuldan dönerken Taliban tarafından saldırıya uğrayan Malala başından vurularak ağır yaralandı. Malala'nın Pakistan'da başlayan tedavisi İngiltere'nin Birmingham şehrinde Prenses Elizabeth hastanesinde devam etti.



Malala tamamen iyileştikten sonra BM'ye çağrıldı. BM?de konuşma yapacak olan kız henüz daha 16 yaşının başlarındaydı. Konuşması ayakta alkışlanan Malala, "Bir kitap bir kalem ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir. Taliban beni susturmaya çalıştı. Ancak sesim artık daha yüksek çıkıyor. Onlar başaramadı." dedi.Eğitimine İngiltere'de devam eden dünyanın en genç Nobel Barış Ödülü sahibi Malala bir gün Pakistan başbakanı olmak istediğini ve bütün kız çocuklarının okula gidene kadar çalışmaya devam edeceğini dillendiriyor.



(CİHAN)