"Her ay patronumla aynı şeyi yaşıyordum ve
bunu düşünmek bile beni germeye yetiyor.
Ben ne zaman ona fatura imzalatmaya
gitsem, o ‘şimdi olmaz’ deyip oyalıyor.
Bir gün yine odasına gittiğimde; ‘Bak canım!
Bugün bana bunun için gelme, daha
önemli işlerim var’ diye beni azarladı.
Oysa alt tarafı bir imza atacaktı! Tuvalete
gidip dakikalarca ağladım. Neden bir insan
böyle bir şey yapar ki?” diyor müşteri
temsilcisi Reyhan.
Bunun gibi ofiste birçok zor insanla çalışmak
zorunda kalıyoruz. En vahimi bu
örnekte olduğu gibi, bizim patronumuzun
ta kendisi olabiliyor. Bazen çalışma arkadaşlarımız
da bize zor anlar yaşatabiliyor.
Bu tür durumlarda onları yok saymayı,
görmezden gelmeyi tercih edebiliyoruz.
Ama böylesi hiç doğru bir yaklaşım değil.
Çünkü zamanımızın çoğunu aynı atmosferde
geçiriyor, birlikte ortak bir amaç için
çalışıyoruz. İş arkadaşlarımızla güzel geçinmek
işimizi daha çok sevmemiz için iyi
bir neden, ancak iş arkadaşınızı illa sevmeniz
ve anlaşmanız gerekmiyor, sadece
onun dilinden anlayın yeter!