Ofis cadıları

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Her ofisin cadısı farklı, peki sizinki hangisi?

"Her ay patronumla aynı şeyi yaşıyordum ve bunu düşünmek bile beni germeye yetiyor. Ben ne zaman ona fatura imzalatmaya gitsem, o ‘şimdi olmaz’ deyip oyalıyor. Bir gün yine odasına gittiğimde; ‘Bak canım! Bugün bana bunun için gelme, daha önemli işlerim var’ diye beni azarladı. Oysa alt tarafı bir imza atacaktı! Tuvalete gidip dakikalarca ağladım. Neden bir insan böyle bir şey yapar ki?” diyor müşteri temsilcisi Reyhan.

Bunun gibi ofiste birçok zor insanla çalışmak zorunda kalıyoruz. En vahimi bu örnekte olduğu gibi, bizim patronumuzun ta kendisi olabiliyor. Bazen çalışma arkadaşlarımız da bize zor anlar yaşatabiliyor. Bu tür durumlarda onları yok saymayı, görmezden gelmeyi tercih edebiliyoruz. Ama böylesi hiç doğru bir yaklaşım değil. Çünkü zamanımızın çoğunu aynı atmosferde geçiriyor, birlikte ortak bir amaç için çalışıyoruz. İş arkadaşlarımızla güzel geçinmek işimizi daha çok sevmemiz için iyi bir neden, ancak iş arkadaşınızı illa sevmeniz ve anlaşmanız gerekmiyor, sadece onun dilinden anlayın yeter!



