Ofis ortamı alerjik hastalıklara zemin hazırlıyor!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Hisar Intercontinental Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tayfun Apuhan’la plaza çalışanlarını bekleyen hastalıkları ve korunma yöntemlerini konuştuk.

Mesleki ve çevresel faktörlerin en çok solunum yollarını etkilediğine dikkat çeken Doç. Dr. Apuhan; ‘Kış aylarında kapalı alanlarda fazla vakit geçirmek zorunda olan ofis çalışanlarında görülen solunum yolları enfeksiyonları dünyada en sık rastlanan ve en fazla iş gücü kaybına yol açan hastalıklardır' açıklamasında bulundu ve ofis ortamının alerjik hastalıklara zemin hazırladığını söyledi.



Ofis ortamı alerjik hastalıklara zemin hazırlıyor!

Alerjik hastalıklar bazen bir meslek hastalığı şeklinde ve işyeri ortamında bulunan bir alerjenle temasa bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu açıdan özellikle ofis ortamları risk taşır. Şikayetlerin işe girdikten sonra başlaması, tatil zamanlarında azalması, mesleğe bağlı alerjileri düşündürür. Ofis ortamlarında çalışanlarda binanın yapımında kullanılan malzemeler, kapalı ortamda içilen sigara, yer döşemelerinde kullanılan halılar, bilgisayar tozları, klimalarda kolonize olan bir takım mikroorganizmalar ve tozlar alerji açısından risk taşır. Ayrıca bu alanlarda bulunan yapı malzemeleri, eşya ve insanlardan çıkan tanecikler, sigara dumanı, radon gazı ile formaldehit gibi kirleticiler de ortam havasında bulunabilirler.

Diğer riskler

Ofis çalışanlarında alerjik hastalıklar gibi kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, toz ya da diğer kimyasallara bağlı akciğerler ve diğer organlarda kronik rahatsızlıklar, hareket azlığına bağlı obezite ve diğer metabolik problemler, uzun süreli hareketsizliğe bağlı varis ve hemoroid gibi damar problemleri de görülebiliyor.



Korunmak için bunları yapın

• Pencere ve kapıları açarak ortamdaki nem miktarının artması için zaman zaman doğal havalandırma yapın.

• Açık havaya çıkmayı ihmal etmeyin.

• Hasta olan kişilerden uzak durun.

• Bol su için.

• Vücut direncinizi artırmak için beslenme ve sıvı tüketiminize özen gösterin.

• Grip aşısı olun.

• Burnunuzun içinde yapısal bozukluk (deviasyon, büyümüş konkalar ve konjenital anomali, polip vs) varsa gidermeye çalışın.

• Ellerinizi sık sık yıkayın.

• Bilgisayarlar hijyenik bilgisayar ve elektronik donanım temizleyicileri tarafından temizlenmelidir.

• Ortak kullanım eşyalarını en aza indirin.

• İyileşene kadar birkaç gün ortamdan uzaklaşın.

• Hijyen koşullarının, özellikle su ve gıdaların takibinin düzenli yapılmasına dikkat edin.