Kapalı ve havasız ortamı keyifli hale getirmek elinizde...
Neredeyse günümüzün üçte biri ofiste geçiyor.
Mesaileri de düşünürsek, bu süre kimilerimiz
için çok daha fazla. Bazen saatlerce aynı yerde
oturup hiç kalkmadan, bazen yemeğe bile
çıkmadan çalışmak zorunda kalabiliyoruz. “Şu iş bitsin, bu da bitsin” derken, zamanın nasıl
geçtiğini fark etmiyoruz. Bir bakmışız işten çıkma
zamanımız gelmiş ama zorunlu olmadıkça hiç yerimizden kalkmamışız. Dahası var... Çalıştığımız binalarda
havalandırma sistemi aynı havayı devir daim ediyor, yapay
ışıklandırma sisteminin altında çalışıyor ve güneş ışığından
mahrum kalıyoruz. Üstelik açık ofis ortamında çalışıyorsak,
hiç durmadan çalan telefonlar, diğer çalışanların konuşmaları
zihnimizi olduğundan fazla yoruyor. Yani bizi sadece iş değil,
‘ofis ortamı’ da zorluyor. Peki, günümüzün büyük bir kısmı ofiste geçtiğine göre, kendimizi daha iyi hissetmek için ne
yapmalıyız?