Ofiste yaşam sanatı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Kapalı ve havasız ortamı keyifli hale getirmek elinizde...

Neredeyse günümüzün üçte biri ofiste geçiyor. Mesaileri de düşünürsek, bu süre kimilerimiz için çok daha fazla. Bazen saatlerce aynı yerde oturup hiç kalkmadan, bazen yemeğe bile çıkmadan çalışmak zorunda kalabiliyoruz. “Şu iş bitsin, bu da bitsin” derken, zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyoruz. Bir bakmışız işten çıkma zamanımız gelmiş ama zorunlu olmadıkça hiç yerimizden kalkmamışız. Dahası var... Çalıştığımız binalarda havalandırma sistemi aynı havayı devir daim ediyor, yapay ışıklandırma sisteminin altında çalışıyor ve güneş ışığından mahrum kalıyoruz. Üstelik açık ofis ortamında çalışıyorsak, hiç durmadan çalan telefonlar, diğer çalışanların konuşmaları zihnimizi olduğundan fazla yoruyor. Yani bizi sadece iş değil, ‘ofis ortamı’ da zorluyor. Peki, günümüzün büyük bir kısmı ofiste geçtiğine göre, kendimizi daha iyi hissetmek için ne yapmalıyız?



