ID Coaching, öğretmenlerin koçlukla tanışmaları için şimdiye kadar yüz yüze verdiği eğitimleri, online destekli vermeye başladı.

ID Coaching, ICF onaylı interaktif koçluk eğitimlerini online platforma taşıdı. ID Coaching’in online olarak başlattığı üç eğitim programı; “Öğrenci Koçluğu ( ICF Onaylı program), veliler için “Ebeveyn Koçluğu” ve herkes için “Yaşam Koçluğu” olarak ayrılıyor. Programda teorik eğitimler online ve interaktif olarak gerçekleşirken koçluğun doğası gereği, uygulamalar yüz yüze yapılacak.

E -öğrenme hızlı, kolay ve esnek ID Coaching’in online eğitim programlarına kişiler bulunduğu yerden ve zamanına uygun olduğu saatlerde katılabiliyor, ders kayıtlarını sürekli izleyebiliyor ve canlı etkileşimlerle sorularına yanıt alabiliyor.

