ID Coaching, ICF onaylı interaktif koçluk eğitimlerini online platforma taşıdı. ID Coaching’in online olarak başlattığı üç eğitim programı; “Öğrenci Koçluğu ( ICF Onaylı program), veliler için “Ebeveyn Koçluğu” ve herkes için “Yaşam Koçluğu” olarak ayrılıyor. Programda teorik eğitimler online ve interaktif olarak gerçekleşirken koçluğun doğası gereği, uygulamalar yüz yüze yapılacak.
E -öğrenme hızlı, kolay ve esnek ID Coaching’in online eğitim programlarına kişiler bulunduğu yerden ve zamanına uygun olduğu saatlerde katılabiliyor, ders kayıtlarını sürekli izleyebiliyor ve canlı etkileşimlerle sorularına yanıt alabiliyor.