Patronunuzu nasıl bilirsiniz?

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Hayatınızın ne kadarı iş yerinde geçiyor? Bu sorunun yanıtını mesailerle birlikte verince sanırız ki neredeyse tümü!

Patronunuz size nasıl davranıyor? Davranışlarıyla yaşamınızı bazen cehenneme bazen de keyifli hale çeviren iş sahiplerini tanıma fırsatı, bu yazıda sizi bekliyor!

Arkadaş

Başlığı okurken hepimizin en çok istediği patron profili olduğunu duyar gibiyiz! Çalışanlarına saygılı ve onların hayatlarına neredeyse hiç zarar vermeyen arkadaş patronlar, oldukça anlayışlı olurlar. Bu durumda yapacağınız en iyi şey yalnızca işinize konsantre olmak ve uzun yıllar bu patron ile çalışmayı sağlamak olabilir

Pimpirikli

Her şeye karışan, üstelik panik ve pimpirikli bir patronunuz mu var? O zaman işinizin çok olduğunu söylemememiz gerekiyor. Bütün gün etrafınızda işlerin yetişmeyeceğini söyleyip duran, üstelik kendi yetmezmiş gibi ortalığı da ayağa kaldıran bu patron profiliyle baş etmenin tek yolu, kontrolü elinize almaktır. Bunu aklınızdan çıkarmayın.

