PQ: Profesyonel Zeka

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Prof. Dr. Hakan Yöney’in yazdığı Profesyonel Zeka (PQ), bu yeni kavramı açıklayan bir kitap.

Çalışma temposunun yüksek, müşterilerin talepkar, şirketlerin çaresiz, çalışanların sürekli arayışta olduğu bir çağdayız. Bu çağın dinamikleri işimizde ve hayatımızda bize yeni çözüm arayışları dayatıyor. İş yaşamında başarı ve mutluluk yolculuğunda artık her şeyin “çok daha fazlası” yani Profesyonel Zeka (PQ) gerekiyor. Prof. Dr. Hakan Yöney’in yazdığı Profesyonel Zeka (PQ) bu yeni kavramı açıklayan bir kitap. "İş yaşamında olumlu ilişkiler kurup sürdürmeyi nasıl başarırız?", "İş yaşamında performansımızı ve huzurumuzu asıl arttırabiliriz?" gibi sorulara yanıt arıyorsanız, tam size göre!