Profesyonel olmak doğamızda var

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Profesyonelliğin en önemli sırrının takım çalışması yapabilmek, bilgiyi paylaşmak, sabırlı, toleranslı, yaratıcı olmak ve pratiklik olduğunu düşünüyor. Belli ki başarısında en çok bu niteliklerinin payı var. MESA Mesken Genel Müdür Yardımcısı Aslı Tokatlı sadece kariyeriyle ilgilenen bir kadın değil; en büyük ilgi alanlarından biri de moda ve doğa.

Yazı: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan Usta



Mesa Mesken Genel Müdür Yardımcısı Aslı Tokatlı, doğma büyüme Ankaralı; çocukluk ve öğrencilik yılları hep burada geçmiş. O da çoğumuz gibi çocukken doktor olmanın hayalini kurarmış. Amcasının kadın doğum, yengesinin ise göz doktoru olmasının bu hayalde büyük rolü olduğunu söylüyor. Sonra hayallerini şehir bölge planlamacılığı süslemeye başlamış. “Onun da gayet duygusal sebepleri vardı. Bir arkadaşımın ablası şehir bölge plancısıydı, Bodrum’da yatta gezip kıyıların fotoğraflarını çekiyorlardı. Sonra o bölümü istemeye başladım.” Tokatlı, sonunda ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olmuş ve Bilkent Üniversitesi’nde master’ını yapmış. Tez konusunu ise ‘Kentsel Dönüşüm Alanlarında Hak Sahiplerinin Organizasyonu ve Yönetimi’ olarak belirleyerek bölümünün iki alanı arasında bir köprü yaratmak istemiş. Yüksek lisansını tamamladıktan sonra 1993 yılında Procter&Gamble’da işe başlamış. Burada satış temsilcisi, bölge temsilcisi, bölge müdür yardımcısı, ulusal projeler bölge müdürü ve Ankara bölge müdürü olarak çalıştıktan sonra MESA’ya geçiş yapmış. 1999 yılında MESA Mesken Sanayii A.Ş.’de önce Sağlık Yatırımları Koordinatör Yardımcısı olmuş, 20062015 yılları arasında MESA Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış. Aslı Tokatlı, halen MESA’da Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı. “Procter and Gamble’da iş görüşmesine gittiğim zaman bana satış bölümünde çalışmamı önerdiler ve ilk tepkim ‘mümkün değil’ oldu. Çünkü o kadar çekingen bir yapım vardı ki

dolmuşa bindiğimde paranın üstünü bile soramazdım. Para üstünü vermeyi unuturlarsa bir şey diyemeden öyle inerdim. Beni başka bölüme almaları için ben onları ikna edemeden onlar beni bu işi yapabileceğime ikna etti. İyi ki de etmişler” diyen Tokatlı, bu dönemde iş, iş hayatı ve kendisi hakkında çok şey öğrendiğini sözlerine ekliyor. MESA’nın kendisi için sadece kariyerinin ikinci durağı değil bir nevi baba ocağı olduğunu da belirtmeden geçemiyor.



Yeni bir evreye geçebilirim

Aslı Tokatlı, yoğun iş temposundan asla şikayetçi değil ama hayatının belli bir aşamasında artık daha sakin, daha düşük tempolu bir hayat istediğine karar verirse başka bir yola girebileceğini de sözlerine ekliyor. Belki bir kafe, belki bir butik otel. “Bu, kariyer planınızda vites küçültmek gibi görünebilir ama aslında hayatımda yeni bir evreye geçmek olacak. Herkesin öncelikli hedefinin kariyer ve başarı olduğu bir dönemi var fakat sonra belli doyumlara erişince huzuru korumak, sevdiklerinizle daha çok zaman geçirmek, hayatı kaçırmamak daha öncelikli olmaya başlıyor. Henüz bu değişikliği yapma noktasında değilim yine de hayal ettiğim şey bu” diyor. Aslı Tokatlı’ya göre profesyonelliğin en önemli sırları; takım çalışması yapabilmek, bilgiyi paylaşmak, hakkaniyetli olmak, sabırlı, toleranslı, yaratıcı ve pratik olmak. Tokatlı, iş hayatındaki kadınlara ilişkin önyargılardan birinin de yeterince profesyonel olamamak ya da profesyonelleşmek adına ‘erkeksi’leşmek olduğunu ve buna asla katılmadığını belirtiyor. Profesyonelliğin sırları olarak sıraladığı özelliklerin tam da bir kadının başarabileceği ve zaten doğasında olan özellikler olduğunun altını çiziyor.



