Renk ve stil danışmanı olun!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Kariyerinizde değişiklik mi yapmak istiyorsunuz? Yaratıcı sektörde misiniz? İnsanlar, renkler ve oranlarla ilgili misiniz? Uluslararası geçerli sertifika kurslarına katılın!

MESLEĞİNİZDEN ZEVK ALIN

Bir Renk ve Stil Danışmanı kişilere, vücut oranlarını ve hatlarını, cilt rengini, yaşam tarzını ve kişilik özelliklerini göz önünde bulundurarak kendi giyim tarzlarını keşfetmelerine yardımcı olur. Onlara en çok yakışacak giysileri ve renkleri gösterir ve bu konuda öneriler verir.



4 günlük eğitim alın, 1-2 saatte nasıl Renk Analizi vereceğinizi öğrenin

Renk analizi, kişilerin hangi renklerde/ tonlarda/kontrast seviyesinde giyinmeleri ve kadınların hangi makyaj tonlarını kullanmaları gerektiğini bulan bir yöntem. Bu yöntemle kişiler öncelikle sıcak veya soğuk renkleri en iyi taşıdıkları tespit edilir sonra dört mevsim grubuna ayrılır. Her mevsim içinde alt gruplar bulunur ve renklerin işyerinde ve özel hayatta psikolojik etkileri tanımlanarak kişiye özel renk kartelası ve klavuzu oluşturulur.



8 günlük eğitim alın, 3-4 saatte nasıl Stil Analizi yapacağınızı öğrenin

Stil Analizi sırasında vücut ve yüz şeklinize göre bayanlarda 6 erkeklerde 5 temel stil tipi belirlenir. Bu vücut tiplerden genelde en az 2 stil karışımı keşfedilir. En iyi giysi kesimleri, desen ve kumaşlar belirlenir. Problem bölgeler kamufle edilir. Hedef ve tercihlere, iş hayatınıza ya da günlük aktivitelere indeksli size özel öneriler verilir. ?Danışmanlık sürecinde özel bir Stil Kılavuzu hazırlanır. Bu kılavuza Stil Danışmanlığı sırasında ortaya çıkarılan özellikler, kıyafet kesimleri, modelleri, aksesuarlar üzerinde verilen öneriler kaydedilir.



Amaç danışanlarınızın hatasız alışverişler yapmaları ve alınıp giyinilmeyen kıyafetlere ve gardrop önündeki “ne giyeceğim!?” kabuslarına son vermek!

