İnsanlarla iletişim kurmanın yolu konuşmaktan geçiyor ancak konuşurken yaptığımız bazı hatalar sağlıklı iletişim kurmayı engelliyor. Peki, nedir bu hatalar?

İnsanları yabancılaştırmadan kendinize nasıl çekersiniz? Daha iyi bir iletişimin yolu nedir? İnsanların konuşmaktan hoşlanacağı iyi bir konuşmacı olmanın sırrı aslında o kadar da zor değil. Onlarla konuşmak; onlara bir şeyler söylemek değil. Psikolog William James şöyle diyor: "Her insan takdir görmek için yanıp tutuşur. Ancak birçok insan yaptıkları konuşmalarda öylesine kendilerini övmekle meşguldür ki çevrelerindeki insanları takdir etmeyi unutur."

Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, pek çok insan sadece söylediklerinize tepki vermiyor, söylediklerinizin altında yatanlara ve konuşma tarzınızda gösterdiğimiz saygı ve takdirin derecesine de tepki veriyor.

"Sadece kendi hakkında konuşuyor. Neler yapıyor, neye ilgi duyuyor, fikirleri neler?Sürekli bana nutuk çekiyor. Asla benim fikrimi sormuyor. Her şey hakkında bir fikri var ve sen sor ya da sorma o illa ki anlatacak. “

Eğer hakkında bunları söylediğiniz insanlar varsa ne yapabilirsiniz? Daha iyi bir iletişim kurmanın yolu ne? İnsanları size yabancılaştırmadan onları nasıl kendinize çekebilirsiniz?

İşe konuşmalarda kullandığınız üç kelimenin porsiyonunu küçültmekle başlayabilirsiniz...

1- Bildirimler: Çok fazla deklarasyon içeren cümleler aldatıcıdır. Konuşmalarınız bunları içeriyorsa, sadece kendi iddialarınızı anlatıyorsunuz demektir.

2- Sorular: Sorular bir sohbeti kişiselleştirir ve insanlar katılımcı olduklarını hissederler. Konuşurken sorduğunuz sorular sahneyi diğerleriyle paylaşma isteğinizi yansıtır.

3- Koşullu ifadeler: Fikirlerinizi kibar bir şekilde diğer insanların farklı düşünme hakları olduğunu unutmadan ifade edebilirsiniz. “Herkes adına konuşamam tabi…. Bana öyle geliyor ki… Bildiğim kadarıyla… Tam olarak emin değilim ama...“ gibi ifadeler diğer kişinin farklı da olsa görüşüne saygı duyduğunuzu ve aynı fikirde olmasanız da fikirlerine saygı ile yaklaştığınızı gösterir.

Daha iyi konuşmak isteyenlerin basit önerilerle bile değişebileceklerini belirten Sola Unitas Academy’de İngilizce ve Türkçe Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri Eğitimi veren Profesyonel Koç Yeşim Erberksoy, “Bazı insanlar bu kalıpları gereksiz bulur. Neden 'bu sadece benim fikrim' demek zorundayım diye düşünürler. Benim fikrim olmadığını düşünmesi için aptal olması gerekir diye alaycı yaklaşırlar. Oysa gerçek, samimi ve sıcak bir konuşmada her iki tarafın da kendini rahat ifade edebilmesi, fikirler kendisine empoze ediliyormuş gibi hissetmemesi ve direkt ve karşılıklı iletişimin ön planda olması gerekir” diyor.