"Sevmediğiniz bir işte çalışmayın"

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Elif Tellaloğlu, herkese sevdiği işi yapmasını tavsiye ediyor!

Ne mezunusunuz?

Liseyi Robert Kolej’de, üniversiteyi Boğaziçi Turizm ve Otel Yöneticiliği Bölümü’nde bitirdim. Liseyi bitirdiğim dönemde Türkiye, turizmi daha akademik ve ciddi bir şekilde keşfetmişti ve turizm çok revaçtaydı. Ben de hareketli ve keyifli bir sektör olduğunu düşünerek, üniversite sınavlarında ilk tercih olarak turizmi yazmıştım.



Çalışma hayatına nasıl başladınız?

Üniversiteden mezun olduktan sonra, daha ilk işimde turizm işine ısınamayacağımı hissettim. 7- 8 aylık bir acenta deneyimim olmuştu. Sonra bir rastlantı sonucu Güzel Sanatlar Reklam Ajansı’nda çalışan bir arkadaşım yurt dışına taşındı ve pozisyonuyla ilgilenip ilgilenmeyeceğimi sordu. Reklam o sıralarda önemini bilmeden, sadece hoşlandığım bir alandı ve denemek istedim. Güzel Sanatlar Reklam Ajansı’nda başlayan reklamcılık serüvenim; Lowe Adam, Ekol, Rpm gibi ajanslarda devam etti. Reklamcılar arasında müşteri tarafına geçmek terminolojisi vardır. Ben de Turkcell’in Shubuo markası için bu durumu yaşadım. Pozisyon, pazarlama iletişimi müdürlüğüydü. Ve bu şekilde müşteri tarafında pazarlamayla daha haşır neşir olduğum bir dönem başladı.



Beymen’le yolunuz nasıl kesişti?

Beymen’le yolum ilginç bir şekilde kesişti. Üç farklı kanaldan Beymen’de pazarlama iletişimi için birisi arandığı iletildi. Aslında iş değiştirmeyi düşünmediğim bir dönemdi ama Beymen markası ve moda sektörü olunca görüşmek ve tanışmak istedim. İkinci görüşmeden sonra, teknolojiden modaya transfer olmuştum! Pazarlama İletişimi Müdürü olarak göreve başlamıştım, şu anda Beymen Pazarlama Direktörü olarak görevime devam ediyorum.



