Shiseido Pazarlama Müdürü Beyza Mendelovic, kariyerini kozmetik sektöründe oluşturmuş ve bu alanda uzman bir isim. Lüks ürünler grubunun lider markalarından birinin pazarlama müdürü olarak kozmetik sektörüne hizmet vermeye devam eden Mendelovic’le profesyonelliğin sırlarını ve kozmetik sektörünün son durumunu konuştuk.
Çocukken kendinize seçtiğiniz
meslek neydi?
Eski medeniyetleri ve tarihi
çok seviyorum. Resim yapmak
da vazgeçemediğim hobim.
Farklı ülkeleri ve tarihlerini
inceleyip gördüklerini resmeden bir
ressam olmak isterdim.
İş hayatına nasıl giriş yaptınız?
İstanbul Üniversitesi’nde Maliye
bölümünde okuyordum. Okulun ilk
yılından itibaren maliyeyle ilgili staj
yaptım. Farklı şirketlerde yaptığım
stajların sonunda bu işin bana uygun
olmadığına karar verdim ve işin
pazarlama alanına geçiş yaptım.
Peki, liderliğe giden yolda sizin için en
önemli gelişme neydi?
Kozmetik sektöründe çalıştığım ilk
markanın Türkiye’de bir değişim sürecine
girdiği dönem ile benim kariyerimde
hızlı tüketim ürünleri sektöründen
kozmetiğe geçmek istemediğim dönemin
aynı zamana denk gelmesiyle gerçekleşti.
Kendimi kocaman bir saha ekibinin
ortasında değişimi getirmeye çalışan bir
savaşçı olarak buldum.