“Sözlerinizin arkasında durun”

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Shiseido Pazarlama Müdürü Beyza Mendelovic, kariyerini kozmetik sektöründe oluşturmuş ve bu alanda uzman bir isim. Lüks ürünler grubunun lider markalarından birinin pazarlama müdürü olarak kozmetik sektörüne hizmet vermeye devam eden Mendelovic’le profesyonelliğin sırlarını ve kozmetik sektörünün son durumunu konuştuk.

Çocukken kendinize seçtiğiniz meslek neydi?

Eski medeniyetleri ve tarihi çok seviyorum. Resim yapmak da vazgeçemediğim hobim. Farklı ülkeleri ve tarihlerini inceleyip gördüklerini resmeden bir ressam olmak isterdim.



İş hayatına nasıl giriş yaptınız?

İstanbul Üniversitesi’nde Maliye bölümünde okuyordum. Okulun ilk yılından itibaren maliyeyle ilgili staj yaptım. Farklı şirketlerde yaptığım stajların sonunda bu işin bana uygun olmadığına karar verdim ve işin pazarlama alanına geçiş yaptım.



Peki, liderliğe giden yolda sizin için en önemli gelişme neydi?

Kozmetik sektöründe çalıştığım ilk markanın Türkiye’de bir değişim sürecine girdiği dönem ile benim kariyerimde hızlı tüketim ürünleri sektöründen kozmetiğe geçmek istemediğim dönemin aynı zamana denk gelmesiyle gerçekleşti. Kendimi kocaman bir saha ekibinin ortasında değişimi getirmeye çalışan bir savaşçı olarak buldum.



