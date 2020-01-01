İnternet erişiminin kolaylaşması ve mobil cihaz sayısının artmasıyla birlikte mobil çalışma eğilimi giderek yaygınlaşıyor. Çalışanlar, 09:00-18:00 yerine esnek ve mobil olmayı tercih ediyor.

Unify tarafından yapılan araştırmaya göre, dünyadaki toplam çalışan sayısının yüzde 37,2’sini mobil çalışanlar oluşturuyor. 2020 yılında ise iş gücünün yüzde 50’si esnek çalışma sistemine geçecek. Araştırmada beş yıl içerisinde toplantıların yüzde 94’ünün internet ortamında yapılacağına dikkat çekiliyor. İş ve özel hayatımızda herhangi bir bilgiye ulaşmak için sosyal medya da dahil farklı kanallar kullanıyoruz. Haftada 12 saatimizi herhangi bir bilgiye, e-posta yazışmalarına veya geçmişteki yazışmalara ulaşmak için harcıyoruz. Esnek ve mobil çalışma eğilimini destekleyen tümleşik iletişim, tüm iletişim kanallarını tek ekranda topluyor. Böylece zamandan ve giderlerden tasarruf ediliyor, hayatımız kolaylaşıyor.

Unify’ın Y kuşağı özelinde yaptığı araştırmaya göre, mobil hayat tarzını benimseyen Y kuşağının yüzde 89’u 09.00-18.00 zamanlı bir iş yerinden çok daha esnek çalışma saatleri sunan firmaları tercih ediyor. Araştırmaya katılanların yüzde 89’u mobil çalışma planlaması yapacağı iş yerlerinde daha mutlu olacağını belirtiyor. Avrupa’da faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 70’inin toplantılarını sanal platformlar üzerinden gerçekleştirdiğine vurgu yapılıyor. Araştırmanın dikkat çeken diğer bir sonucu ise çalışanların haftada ortalama 12 saatlerini farklı kanallardan gelen bilgi ve belgeleri aramakla harcadıklarını ortaya koyması.