Tatil kafası işleri aksatmasın!





Secretcv.com, tatil öncesi ve sonrasında çoğumuzda oluşan tatil rehavetiyle nasıl başa çıkmamız gerektiğine dair önerilerini derledi. Secretcv.com Genel Müdürü Okan Tütüncü, “Tatil rehaveti kısa vadede çok önemli görünmese de uzun vadede iş temposunda ciddi kırılmalara ve aksaklıklara neden olabiliyor. Bu dönemlerde verimliliğimizi stabil kılmak gerekiyor. Üstelik bu şekilde tatilden aldığımız zevk de artıyor” dedi.Çoğumuz tüm yıl boyunca çalışıyor, tatil hayalleri kuruyoruz. Tatil zamanı yaklaştığında ise konsantrasyonumuz düşüyor, tatilde geçireceğimiz güzel vakitlerin düşüncesiyle iş ortamından uzaklaşıyoruz. Tatil rehaveti kısa vadede çok da önemli görünmese de uzun vadede iş temposunda ciddi kırılmalara ve aksaklıklara neden olabiliyor. Secretcv.com Genel Müdürü Okan Tütüncü ve ekibi bu soruna yönelik önerilerini derledi.Tütüncü, “Tatil öncesinde defalarca tatil yerinin fotoğraflarına bakıyoruz, internete dalıyoruz, alışveriş sitelerinde dolanıyor ya da arkadaşlarımızla tatil planları oluşturuyoruz. Benzer bir rehavet durumu tatil dönüşü de yaşanıyor. Tatil gibisi yok, bunda herkes hemfikir. Fakat verimliliğimizi ve çalışma düzenimizi stabil kılmak için çaba göstermemiz gerekiyor. Üstelik bu şekilde tatilden aldığımız zevk de aratacaktır” dedi.Secretcv.com’un önerileri arasında günlük çalışma düzeninde yapılabilecek ufak düzenlemelerin yanı sıra, daha kapsamlı değişikler de bulunuyor. İşte o öneriler:Hiç beklemeden yapmanız gereken işlerin başına geçin. Tatilde ilk kez denize giriyormuşçasına önce suyu kontrol edin, sonra kendinizi bırakın. Yani işlerinizin ne olduğuna bakın, notlar alın, onları sıraya koyun ve sonra temponuzu yavaş yavaş yükselterek çalışın. Sandığınızdan daha kolay biçimde hallolan işler size tatil öncesi ve sonrasında çok daha iyi ve rahat hissettirecek.Kişisel işleriniz ve görüşmeleriniz için belli zaman aralıkları belirleyin. Örneğin ‘tatil fotoğrafları arasında hayallere dalma’ aktiviteniz için 1 saatlik bir çalışmanın sonunda 10 dakika ayırın ve bu süreyi aşmayın. Telefon ya da mesajlaşmaların da çalışmanızı bölmesine izin vermeyin. Belirlediğiniz zaman aralığında hepsine topluca yanıt verin.Mesai sonrası için kendinize bir ödül koyun ve zevkle çalışın. Bu güzel bir yemek, akşam evde bir film, rahatlatıcı bir yürüyüş olabilir. Böylece tatil havasına da kademeli şekilde girerek, tatil keyfinizi daha da uzun bir süreye yaymış olacaksınız.Mesaideyken işe, mesai bitiminde işten tamamen koparak dinlenmeye ve tatil hazırlıklarına odaklanın. Bu zihninizin dinlenerek daha verimli çalışmasını ve yaptığınız her aktiviteden daha çok zevk almanızı sağlayacaktır.Tatilin yıl içindeki önemini azaltın. Bir kerede uzun tatiller yapıp tüm beklentilerinizi buna bağlamak yerine yıl içinde birkaç günlük de olsa ufak tatiller için fırsat yaratın. Şehir dışına çıkamıyorsanız da, evde veya şehrin sevdiğiniz noktalarında farklı aktivitelerde bulunun. Rutininizden uzaklaşın.Tatil öncesi ve sonrasında kendinizi depresif veya verimsiz hissediyorsanız, işlere yoğunlaşmakta zorluk çekiyorsanız bunun nedeni sadece tatil olmayabilir. İşinizi sevip sevmediğinizi, iş ortamınızdan ve yaptıklarınızdan tatmin olup olmadığınızı gözden geçirin. Olumsuz bir sonuca varıyorsanız yeni başlangıçlar yapmaktan çekinmeyin.