Vazgeçemediği tek yol: Moda

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Gözde Tekin'in tasarladığı iç çamaşırlarına vurulduk!

Modaya olan ilgini nasıl keşfettin?

Küçükken birçok kıyafetimi annem dikerdi. Ve bu sırada kıyafetlerin tüm detaylarına birlikte karar verirdik. Bu oluşum beni çok heyecanlandırırdı. Modaya olan ilgimi zaman içinde daha yoğun hissetmeye başladım. Kararsız bir insan olmama karşın çocukluğumdan beri vazgeçmediğim tek yol bu oldu.



Nasıl başladın iç çamaşırı tasarlamaya?

Bunun en büyük sebebinin anneannem olduğunu düşünüyorum. O kendi iç çamaşırlarını kendi dikerdi. Neden kendisi yapmayı tercih ederdi bilmiyorum ama bunu yapması benim üzerimde mucize etkisi yaratırdı. Sanırım ben de bu etkiyi yaşatmak istediğim için iç çamaşırı tasarlıyorum. Yaptığım iç çamaşırları anneannemin yaptığı dönemlerdekilerle doğru orantılı. Aynı dönem ruhuna sahip olmasına özen gösteriyorum. Kısacası beni farkında olmadan kamçılayan sevgili anneannem oldu.



Tasarımlarını farklı kılan noktalar neler?

Eski terzi işçiliğinde hazırlanmış profesyonel görünmeyen ama duygusu olan tasarımlar hazırlıyorum.



Tasarımlarına olan ilgi nasıl?

İlk ürünlerim dergilerde çıktığından beri inanılmaz tepkiler alıyorum. Hiç böyle şeyler olacağını tahmin edemezdim. Öyle ki yurt dışından bile talep var.



