Gözde Tekin'in tasarladığı iç çamaşırlarına vurulduk!
Modaya olan ilgini nasıl
keşfettin?
Küçükken birçok
kıyafetimi annem dikerdi.
Ve bu sırada kıyafetlerin
tüm detaylarına birlikte karar verirdik.
Bu oluşum beni çok heyecanlandırırdı.
Modaya olan ilgimi zaman içinde daha
yoğun hissetmeye başladım. Kararsız bir
insan olmama karşın çocukluğumdan beri
vazgeçmediğim tek yol bu oldu.
Nasıl başladın iç çamaşırı tasarlamaya?
Bunun en büyük sebebinin anneannem
olduğunu düşünüyorum. O kendi iç
çamaşırlarını kendi dikerdi. Neden kendisi
yapmayı tercih ederdi bilmiyorum ama
bunu yapması benim üzerimde mucize
etkisi yaratırdı. Sanırım ben de bu etkiyi
yaşatmak istediğim için iç çamaşırı
tasarlıyorum. Yaptığım iç çamaşırları
anneannemin yaptığı dönemlerdekilerle
doğru orantılı. Aynı dönem ruhuna sahip
olmasına özen gösteriyorum. Kısacası
beni farkında olmadan kamçılayan sevgili
anneannem oldu.
Tasarımlarını farklı kılan noktalar neler?
Eski terzi işçiliğinde hazırlanmış
profesyonel görünmeyen ama duygusu olan
tasarımlar hazırlıyorum.
Tasarımlarına olan ilgi nasıl?
İlk ürünlerim dergilerde
çıktığından beri inanılmaz
tepkiler alıyorum. Hiç
böyle şeyler olacağını
tahmin edemezdim. Öyle ki
yurt dışından bile talep var.