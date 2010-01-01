White Christmas Party

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Hello! Dergisi, yeni yılı W Hotel’de ‘White Christmas Party’ ile kutladı...

W Hotel’de gerçekleşen HELLO! White Christmas Party’ye cemiyet ve iş hayatının önde gelen isimleri katıldı. W Hotel’in girişini ışıltılı sunumlarıyla süsleyen partinin sponsorlarından Pera Pırlanta, gece boyunca ‘Reflections 2010’ konseptli mücevher koleksiyonunu sergiledi. Ayrıca davetliler arasında yapılan bir çekilişle İdil Tarzi’ye çiçek motifli, yakut ve pırlantalarla süslü bir yüzük hediye edildi. Konuklara lezzetli W Kitchen mönüsünün yanında Kavaklıdere şarapları ve Smirnoff Black ile hazırlanmış özel kokteyller ikram edildi. Gecenin en önemli sürprizi ise Serhat Hacıpaşaoğlu tarafından bir araya getirilen şov grubu Caprice’in şarkılarıyla sahne alması oldu. Ayrıca gecede Salih Saka da performansıyla davetlileri eğlencenin doğruna çıkardı. Partiye katılan isimler arasında Aylin-Özcan Tahincioğlu, Yasemin Taciroğlu, Azade Balkaner, Ceyla Gölcüklü, Sitare-Murat Akdilek, Ahu Tuğbay, Cengiz Abazoğlu yer aldı.