Kartal Eddie filminin başrol oyuncusu Taron Egerton oldu

2016 yılında vizyona giren ve Dexter Fletcher’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Kartal Eddie (Eddie the Eagle), İngiltere’nin ilk Kış Olimpiyatları kayak atlamacısı Michael Edwards’ın sıradışı ve ilham verici yaşam öyküsünü konu alıyor. Gerçek olaylardan esinlenen bu film, azmin, kararlılığın ve hayallerin peşinden koşmanın ne anlama geldiğini etkileyici bir şekilde anlatıyor. Taron Egerton’ın canlandırdığı Eddie Edwards’ın “asla pes etme” felsefesi ve Hugh Jackman’ın hayat verdiği karizmatik koç Bronson Peary ile olan bağı, filmi hem duygusal hem de eğlenceli bir yolculuğa dönüştürüyor.

KARTAL EDDIE FİLMİNİN KONUSU

Kartal Eddie Filminin KonusuKartal Eddie, İngiltere’nin kayak atlama tarihinde bir dönüm noktası olan Michael Edwards’ın, nam-ı diğer “Kartal Eddie”nin, 1988 Kış Olimpiyatları’na uzanan azim dolu hikayesini anlatıyor. Film, çocukluğundan itibaren olimpiyat sporcusu olma hayali kuran Eddie’nin, yetenek eksikliğine rağmen pes etmeyen tutkusunu merkeze alıyor. Eddie, farklı spor dallarında şansını denedikten sonra 1984 Kış Olimpiyatları’nda İngiliz takımına giremeyince, kayakla atlama sporuna yöneliyor.

Bu zorlu ve tehlikeli sporda, kendi sınırlarını zorlayarak İngiltere’yi temsil etme hedefini gerçekleştirmek için mücadele ediyor. Film, Eddie’nin inatçı ve karizmatik koçu Bronson Peary (Hugh Jackman) ile olan ilişkisini ve onun desteğiyle Calgary Olimpiyatları’na hazırlanma sürecini de gözler önüne seriyor. “Asla ölüm deme” mottosuyla hareket eden Eddie’nin hikayesi, sıradışı ihtimallere ve engellere karşı insan ruhunun direncini kutlayan bir başarı öyküsü olarak izleyiciyle buluşuyor.

KARTAL EDDIE FİLMİNİN OYUNCULARI

Taron Egerton

Hugh Jackman

Christopher Walken

Iris Berben

Jim Broadbent