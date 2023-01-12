Kasaba Doktoru dizisinin final tarihi belli oldu

TRT1 ekranlarında yayınlanan Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı ve Vildan Atasever’i buluşturan Kasaba Doktoru'ndan hayranlarını üzen haber geldi. Kasaba Doktoru dizisinin daha önce 26. bölümde final yapacağı gündeme gelmiş ancak daha sonra bu karardan vazgeçilmişti.

32.BÖLÜMDE EKRANA VEDA ECECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin final tarihi de netleşti ve yeniden uzatılmayacağı açıklanan proje 32. bölümde ekrana veda edecek. “Kasaba Doktoru” dizisinin yapım şirketi ARC Yapım ekibe “Dizimiz için 32. bölümde final yapma kararı alınmıştır. Kasaba Doktoru 32. Bölümünün yayınlanması ile ekranlardaki gösterimini tamamlayacaktır. Dizimizin çekimlerinde emeği geçen herkese teşekkür eder, esenlikler dileriz” mesajını gönderdi.

KASABA DOKTORU DİZİSİ KONUSU

Kasaba Doktoru’nda babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer (Deniz Can Aktaş) ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan’ın (Ozan Akbaba) şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananlar ele alınıyor. Hakan Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla’yı (Hazal Subaşı) bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun azimli mücadelesi gözler önüne seriliyor.

Yolları şehre uzak Uluçınar Hastanesi’nde kesişen üç idealist doktorun öyküsünü anlatıyor.