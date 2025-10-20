Kasım indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 2025 Kasım indirimleri tarihi

Tüm dünyanın merakla beklediği Kasım indirimleri için geri sayım resmen başlamış durumda. Her yıl Kasım ayında gerçekleşen bu büyük alışveriş festivali, 2025 yılında da milyonlarca tüketicinin radarında olacak ve büyük fırsatlar sunacak.

KASIM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 yılında Black Friday, 28 Kasım Cuma günü kutlanacak. Geleneksel olarak Amerika’daki Şükran Günü’nün (Thanksgiving) ertesi günü yapılan bu etkinlik, artık Türkiye dâhil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde büyük alışveriş kampanyaları ve fırsatları vatandaşlara sunuyor.

Alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği Kasım indirimleri, genellikle 24 saat sürüyor ve ancak, son yıllarda yoğun talep ve artan ilgi sebebiyle birçok perakendeci ve e-ticaret platformu kampanya sürelerini uzatma yoluna gidebiliyor.

Bu sayede indirimler, genellikle 3 ila 4 gün boyunca devam ederek alışveriş severlere daha geniş bir zaman diliminde fırsatlar sunuyor.

Ayrıca bazı markalar, Cyber Monday (Siber Pazartesi) kapsamında 1 Aralık’tan sonra da teknoloji ürünlerinde özel fiyatlar sunacak.

BLACK FRİDAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?

"Kara Cuma" (Black Friday) terimi, ABD'deki bir geleneğe dayanır ve kökenleri 1950'li yıllara kadar uzanır:

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nün ertesi olan Kasım ayının dördüncü Cuma gününü ifade eder.

1952'den bu yana bu gün, resmi olmayan bir şekilde Noel alışveriş sezonunun ilk günü olarak kabul edilmiş ve büyük indirimler yapılmaya başlanmıştır.

Bu ismin verilmesindeki yaygın inanış, dükkanların o gün çok erken saatte (hava aydınlanmadan) açılması ve hava kararmadan da kapanmaması sebebiyle günün yoğunluğuna ve uzunluğuna işaret etmesidir. Ancak daha yaygın kabul gören bir diğer köken hikayesi de, işletmelerin o gün yüksek satış yaparak kırmızıdan (zarar) siyaha (kâr) geçmesini ifade etmesidir.

Bu tabirin ilk kez Philadelphia kentinde kullanıldığı tahmin edilmektedir.

"Black Friday" ifadesi tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde resmen kullanılmıştır.