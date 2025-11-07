Kasım indirimleri tarihleri: Hangi markalarda indirimler var?

KASIM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kasım İndirimleri, Black Friday, 28 Kasım Cuma günü kutlanacak. Geleneksel olarak Amerika’daki Şükran Günü’nün (Thanksgiving) ertesi günü yapılan bu etkinlik, artık Türkiye dâhil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde büyük alışveriş kampanyaları ve fırsatları vatandaşlara sunuyor...İndirimler 28 Kasım'da zirve yapsa da ürünlerin stokları tükenmeden alışverişe kasım ayının ortasında başlamak önemlidir.