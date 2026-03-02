Kate Hudson'ın başrolünde yer aldığı komedi dizisi "Running Point"in 2. sezon tarihi belli oldu
Kate Hudson’ın başrolünde yer aldığı Netflix’in sevilen spor komedisi "Running Point", 23 Nisan’da ikinci sezonuyla geri dönüyor. Yeni sezonda Isla Gordon, hem basketbol dünyasındaki yerini sağlamlaştırmaya çalışacak hem de kardeşinin gizli planlarıyla mücadele edecek.
Netflix’in sevilen spor komedisi 'Running Point', izleyicileri yeniden basketbol dünyasının eğlenceli ve bir o kadar da stresli perde arkasına davet ederek ikinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Başrolünde yetenekli oyuncu Kate Hudson’ın yer aldığı dizi, paylaşılan yeni sezon görselleri eşliğinde 23 Nisan’da izleyiciyle buluşacağını resmi olarak duyurdu.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
ISLA GORDON İÇİN RÜŞTÜNÜ İSPATLAMA ZAMANI
Dizinin ilk sezonunda, büyük bir skandalın ardından Los Angeles Waves basketbol kulübünün yönetimini beklenmedik bir şekilde devralan Isla Gordon (Kate Hudson) ile tanışmıştık. Başlangıçta bu görev için "geçici" veya "zayıf" bir ihtimal olarak görülen ve çevresi tarafından küçümsenen Isla, yeni sezonda artık sürpriz bir tercih olmaktan çıkıyor.
KARDEŞLER ARASINDA GİZLİ REKABET KIZIŞIYOR
Isla’nın işi bu sezon çok daha zorlu bir hal alıyor, çünkü koltuğu sadece kardeşi Cam (Justin Theroux) için geçici olarak doldurmadığını kanıtlamak zorunda. Isla yerini sağlamlaştırmaya ve takımın başarısını sürdürmeye çalışırken, Cam ise sessizce kendi eski makamını geri almanın planlarını yapıyor ve Isla’nın her küçük hatasını bir koz olarak kullanmak için pusuda bekliyor.
YILDIZLARLA DOLU OYUNCU KADROSU
Zengin oyuncu kadrosunda Drew Tarver, Scott MacArthur ve Brenda Song gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapım, yeni sezonda Ray Romano ve Max Greenfield gibi tanıdık yüzleri de konuk oyuncu listesine dahil ediyor.
Mindy Kaling imzalı "Running Point", profesyonel basketbol dünyasının yüksek tempolu atmosferini ele alırken, saha içindeki ve dışındaki her kararın ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serecek.
Dizi, 23 Nisan'dan itibaren yeni bölümleriyle Netflix'te yerini alacak.