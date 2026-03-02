Kate Hudson'ın başrolünde yer aldığı komedi dizisi "Running Point"in 2. sezon tarihi belli oldu

YILDIZLARLA DOLU OYUNCU KADROSU



Zengin oyuncu kadrosunda Drew Tarver, Scott MacArthur ve Brenda Song gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapım, yeni sezonda Ray Romano ve Max Greenfield gibi tanıdık yüzleri de konuk oyuncu listesine dahil ediyor.

Mindy Kaling imzalı "Running Point", profesyonel basketbol dünyasının yüksek tempolu atmosferini ele alırken, saha içindeki ve dışındaki her kararın ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serecek.

Dizi, 23 Nisan'dan itibaren yeni bölümleriyle Netflix'te yerini alacak.