Kestane tezgahından milyonların takibine: Alper Temel nasıl meşhur oldu?
Karaköy İskelesi'nde kestane ve mısır satan 25 yaşındaki Alper Temel, yakışıklılığı nedeniyle turistlerin çektiği videoların TikTok ve Instagram'da viral olmasıyla meşhur oldu. Özellikle Rus ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle "yakışıklı kestaneci" olarak tanınan Temel, tezgâhın önünde fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturulmasıyla fenomen haline geldi...
ALPER NASIL MEŞHUR OLDU?
Karaköy, turist akınına uğrayan bir nokta... Alper’in tezgahına gelen yabancı turistler, onun yakışıklılığını fark edip video ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya başladı.
Alper'in doğallığını koruması ve kendisine gösterilen ilgiye mütevazı bir şekilde cevap vermesi, hayran kitlesinin çığ gibi büyümesini sağladı...
Alper Temel’i ziyaret etmek isteyenlerin rotası belli: Karaköy, İstanbul. Genellikle Karaköy iskelesine yakın, Galata Köprüsü civarındaki stratejik noktalarda tezgahını açıyor. Turistlerin ve sosyal medya fenomenlerinin uğrak noktası olan bu bölgede, onu etrafındaki kalabalıktan hemen tanıyabilirsiniz...