Kilo vermenin 5 pratik adımı

Kilo vermek, sağlıklı bir yaşam tarzı için önemli bir adımdır. Ancak, diyet yapmak kimi zaman zorlayıcı olabilir. Neyse ki, hayatınıza kolayca adapte edebileceğiniz pratik diyet tarifleri sayesinde sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturabilirsiniz. İşte size kilo vermek isteyenlerin hayatına adapte edebilecekleri en basit şekilde pratik diyet tarifleri hakkında 5 ipucu:

Düzenli ve Dengeli Öğünler

Diyet yaparken önemli olan şey, sağlıklı ve dengeli beslenmek. Bu nedenle, günlük öğünlerinizi planlayarak beslenme düzeninizi düzenli hale getirin. Öğünlerinizin kalorisi azaltılmış, protein, lif ve vitamin açısından zengin olmasına özen gösterin. Özellikle öğün atlamamaya dikkat edin. Ara öğünlerde de protein bar, süt, yoğurt, tam buğday ekmeği, fındık, badem gibi sağlıklı alternatifler tüketin. Protein Ağırlıklı Beslenme

Proteinler, vücutta kas ve dokuların yenilenmesini sağlar. Ayrıca uzun süre tok kalmanıza yardımcı olurlar. Bu nedenle, öğünlerinizde protein oranını artırarak daha az kalori tüketebilirsiniz. Örneğin, tavuk göğsü, hindi göğsü, ton balığı, somon, kuru fasulye, mercimek, nohut, tofu, yoğurt gibi besinlerle diyetinizi zenginleştirebilirsiniz. Sebzeleri Ön Plana Çıkarın

Sebzeler, sağlıklı bir diyetin olmazsa olmazlarıdır. Hem düşük kalorili hem de vitamin ve mineral açısından zenginlerdir. Yemeklerinizde sebzeleri ön plana çıkararak doygunluğunuzu artırabilirsiniz. Salatalarınıza bolca yeşillik, domates, salatalık, biber gibi sebzeler ekleyebilir, yemeklerinizde de karnabahar, brokoli, kabak, patlıcan gibi sebzeleri tercih edebilirsiniz. Su Tüketimine Özen Gösterin

Su tüketimi, sağlıklı bir diyetin önemli bir parçasıdır. Vücudun su ihtiyacını karşılamak için günde en az 8-10 bardak su içmeye özen gösterin. Ayrıca, su tüketiminizi artırarak tok kalmanızı ve metabolizmanızı hızlandırmanızı sağlayabilirsiniz. Az Pişirin, Çok Çiğneyin

Pişirme yöntemleri, besin değerlerinin korunması açısından önemlidir. Kızartma gibi pişirme yöntemleri gibi yüksek ısıda uzun pişirmeler de aslında besinlerin “ölmesine” neden olur. Yani pişirdiğiniz şey bedeninizi doyurmaz, yersiniz ama doymasınız ve vücudunuz yeniden yemek ister. Bu da sizi insülin direncine/şişmanlaya sürükler. Dolayısıyla yemeklerinizi düşük ısıda, mümkün olduğunca az sürede pişirin ve uzun uzun çiğneyerek “yavaşça” tüketmeyi tercih edin.

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