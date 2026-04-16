Kim Kardashian Broadway yolunda: İlk oyununun yapımcısı oluyor
Kim Kardashian, yapım ekibine dahil olduğu "The Fear of 13" oyunuyla kariyerini Broadway sahnesine taşıyor. Ünlü isim, bu yeni adımıyla ceza adaleti reformuna dair farkındalık yaratmayı hedefliyor.
Reality şov dünyasından hukuk eğitimine uzanan kariyer yolculuğunda Kim Kardashian, bu kez tiyatro sahnesinin mutfağına adım atıyor. Kardashian, başrollerini Tessa Thompson ve Adrien Brody’nin paylaştığı "The Fear of 13" adlı oyunun yapımcı kadrosuna dahil olarak Broadway’deki ilk profesyonel imzasını atıyor.
HUKUK MÜCADELESİ SAHNEYE TAŞINIYOR
Lindsey Ferrentino tarafından kaleme alınan oyun, gerçek bir yaşam öyküsüne dayanıyor. Eser, işlemediği bir cinayet nedeniyle tam 22 yıl boyunca idam hücrelerinde adalet bekleyen Nick Yarris'in dramatik mücadelesini odağına alıyor. Ceza adaleti reformu konusundaki çalışmalarıyla bilinen Kardashian, projeye dahil oluşunu şu sözlerle ifade ediyor:
"Ceza adalet reformuna bağlılığım her zaman sadece politikadan ibaret olmadı; insanlarla ilgiliydi. Bazen zihinleri değiştirmenin en etkili yolunun güçlü bir hikaye olduğunu öğrendim."
"SUSTURULANLAR İÇİN MÜCADELE ETMEYE KENDİMİ ADADIM"
Kardashian’ın bu hamlesi, sadece bir kariyer değişikliği değil, aynı zamanda yıllardır sürdürdüğü aktivizmin bir uzantısı niteliğinde. Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, sistemin eksikliklerini bizzat gözlemlediğini belirten yıldız, şu sözleri paylaştı:
"Son 10 yıldır ceza adalet reformu benim için son derece kişisel bir misyon oldu. Sistemin nasıl başarısız olabileceğini bizzat gördüm ve susturulanlar için mücadele etmeye kendimi adadım. Bu yüzden Broadway'deki The Fear of 13 oyununun yapım ekibine katılmaktan çok gurur duyuyorum."
Tiyatronun izleyici üzerindeki kalıcı etkisine değinen Kardashian, projenin toplumsal bir tartışma başlatmasını umuyor
"Tiyatronun bizi etkileme konusunda eşsiz bir gücü var. Böyle bir hikayeyi canlı olarak deneyimlediğinizde, sizinle kalıyor. İstatistiklerin ardındaki insanı görmenizi sağlıyor. Umarım bu yapım, adaletin gerçek anlamı hakkında gerçek bir tartışma başlatır."