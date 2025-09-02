Kim Milyoner İster'de Farah Zeynep Abdullah’ı harekete geçiren soru
Kim Milyoner Olmak İster, 200 bin TL'lik bir soruyla sosyal medyada gündem oldu. Yarışmacı Tuğçe Kurt'a yöneltilen bir soru, izleyiciler kadar ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın da dikkatini çekti.
1 / 6
Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne katılan Tuğçe Kurt, başarılı performansıyla adından söz ettirdi.
2 / 6
23 yaşındaki avukat stajyeri, 200 bin TL kazanarak yarışmadan ayrıldı.
3 / 6
Son bölümde izleyicileri en çok şaşırtan, yarışmacının karşılaştığı 200 bin TL'lik sorunun şıkları oldu.
4 / 6
Soru: “Norveç’in, başkent Oslo’dan sonra en büyük ikinci şehrinin adı nedir?”