Kıskanmak 21. bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kıskanmak dizisi, dün akşam 21. bölümü ile izleyenlerine yine keyifli anlar yaşattı. Usta yazar Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı eserinden uyarlanan Kıskanmak, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. İşte Kıskanmak 21. bölüm özeti...
Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir ve İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kıskanmak dizisi 21. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı.
KISKANMAK 21. BÖLÜM ÖZETİ
Mediha, Mükerrem’in başına gelenlerden kendini sıyırmak için Nalan’a tuzak kurar. Nüzhet, Nur ve Nalan köşke geri döner. Nüzhet, ‘Şevket’ ailesini yok etmek için yeni bir plan yapar.
Mediha, Seniha’nın canını yakmak için Yasemin’i kullanır. Şükran'ın bebeğinin Cemil’den olmadığından şüphelenen Türkan, Kudret'i köşke davet eder. Seniha, Halit ve Mediha’yı birbirine düşürecek yeni bir entrika kurar.
KISKANMAK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği dizi salı akşamlarına damga vuruyor. Dizinin 22. yeni bölümü 10 Şubat 2026 tarihinde ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.